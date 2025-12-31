Đà Nẵng vào Top 10 tỉnh thành có tốc độ tăng GRDP năm 2025 cao nhất cả nước

Năm 2025, kinh tế Đà Nẵng chứng kiến sự tăng trưởng GRDP ở mức cao với 9,1%, đứng thứ 9/34 tỉnh thành và thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương.

GRDP vào Top 10 cả nước

Ngày 31/12, Cục Thống kê TP Đà Nẵng tổ chức công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2025 trên địa bàn thành phố với nhiều kết quả ấn tượng.

Theo ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng, năm 2025 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong tiến trình phát triển của thành phố sau khi chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, hình thành đơn vị hành chính - kinh tế mới có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số lẫn nguồn lực.

Năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực trong bối cảnh nền kinh tế mở rộng. GRDP ước đạt 9,1%, xếp thứ 9/34 tỉnh thành và thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ cấu kinh tế Đà Nẵng tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dịch vụ hóa

“Trong mức tăng GRDP 9,1%, giá trị tăng thêm (VA) toàn nền kinh tế ước tăng 9,7%, cao hơn mức tăng chung của GRDP. Điều này cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện rõ rệt, năng suất lao động nâng cao, khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực sản xuất thực”, ông Vũ cho hay.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,2%, đóng góp 0,21 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12%, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,3%, đóng góp 4,9 điểm phần trăm.

Về quy mô, GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 316,1 nghìn tỷ đồng, tăng 35,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2024. Với quy mô này, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ 13/34 tỉnh thành cả nước và đóng góp khoảng 2,5% vào GDP quốc gia.

“Mức tăng này phản ánh sự mở rộng quy mô nền kinh tế khá mạnh, phù hợp với xu hướng phục hồi của các ngành chủ lực, sự khởi sắc của công nghiệp - xây dựng và tác động tích cực từ đầu tư công, dịch vụ”, ông Vũ chia sẻ.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng.

Cũng theo ông Vũ, cơ cấu kinh tế Đà Nẵng tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dịch vụ hóa. Cụ thể, tỷ trọng VA khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 7,3% xuống 6,8%; công nghiệp và xây dựng tăng từ 25,6% lên 25,9%; dịch vụ tăng từ 54,3% lên 54,8%. Sự chuyển dịch này khẳng định dịch vụ vẫn là trụ cột chính, công nghiệp ngày càng quan trọng, còn nông nghiệp dần giảm tỷ trọng phù hợp với định hướng đô thị.

“Nhìn chung, cơ cấu kinh tế Đà Nẵng đang mang đặc điểm của một vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ phát triển, liên kết cao, với dịch vụ đóng vai trò chủ đạo, công nghiệp làm nền tảng và nông nghiệp chuyển đổi theo hướng công nghệ cao, sinh thái”, ông Vũ nhấn mạnh.

Dịch vụ, du lịch - Trụ cột chính cho kinh tế Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, năm 2025, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng 54,8% cơ cấu GRDP.

Khu vực này tăng 9,3%, đóng góp 4,9 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP chung – mức đóng góp lớn nhất. Nhiều ngành đạt tăng trưởng vượt trội: dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 12%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 10,1%; kinh doanh bất động sản tăng cao nhất với 21,1%, nhờ thị trường phục hồi và nhiều dự án tái khởi động.

Du lịch, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực cho kinh tế của Đà Nẵng khi chiếm tỷ trọng 54,89% cơ cấu GRDP.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 251,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2024; trong đó bán lẻ hàng hóa đạt 139,1 nghìn tỷ đồng (tăng 15,8%); lưu trú, ăn uống đạt 52,8 nghìn tỷ đồng (tăng 22,6%); du lịch lữ hành (sau trừ chi hộ) đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (tăng 19,1%); dịch vụ tiêu dùng khác đạt 55,3 nghìn tỷ đồng (tăng 39,1%).

Đặc biệt, khu vực công nghiệp và xây dựng cũng giữ vai trò quan trọng, tăng 12%, đóng góp 3,2 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung.

Tổng thu nhập đầu người tăng, nhưng số doanh nghiệp đóng cửa vẫn không giảm

Theo báo cáo, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt trên 110 triệu đồng/người (tương đương 4.287 USD), xếp thứ 10/34 tỉnh thành, tăng 7,3% (sau loại trừ trượt giá) so với năm 2024.

Năng suất lao động xã hội đạt 209,7 triệu đồng/lao động, tăng 5,7% (sau loại trừ trượt giá), cao hơn mức bình quân giai đoạn 2021-2025 (4,2%/năm).

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,0%, đạt 5.973 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 38,5 nghìn tỷ đồng (tăng 77,4%).

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trường GRDP của Đà Nẵng trong năm 2025 khi tăng 12%, đóng góp 3,2 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 16,1% với 6.204 đơn vị đóng cửa; doanh nghiệp giải thể tăng 59,2% đạt 1.512 đơn vị; doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm 6,2%, chỉ còn 1.997 đơn vị.

“Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh gay gắt, chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao và khả năng thích ứng của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế. Trong số doanh nghiệp đóng cửa, có 25,8% thuộc bán buôn bán lẻ; 22,4% xây dựng; 10,9% chế biến, chế tạo – cho thấy quá trình phục hồi chưa thực sự bền vững”, ông Vũ nhận định.