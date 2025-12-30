Loại bỏ polyp đại trực tràng “cỡ đại” trong 30 phút, tránh nguy cơ ung thư

Bệnh nhân V.T.M (60 tuổi, Hà Nội) thường xuyên gặp tình trạng đau bụng, táo bón kéo dài. Khi đến Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI khám và nội soi tiêu hóa bằng công nghệ MCU hiện đại, ekip bác sĩ đã phát hiện nhiều polyp tại dạ dày và đại tràng người bệnh.

Polyp được chẩn đoán nhanh và cắt bỏ ngay trong nội soi

Trong số các polyp phát hiện qua nội soi của bệnh nhân M, đáng chú ý có khối polyp “khủng” đường kính 3cm tại đại trực tràng được đánh giá có nguy cơ ung thư hóa. Vì vậy, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ khối polyp này ngay trong quá trình nội soi bằng phương pháp cắt hớt niêm mạc qua nội soi (EMR). Đây là một kỹ thuật can thiệp nội soi giúp cắt bỏ lớp niêm mạc chứa tổn thương bất thường như loạn sản, polyp hoặc ung thư giai đoạn sớm (chưa xâm lấn qua lớp niêm mạc) tại thực quản, dạ dày hoặc đại trực tràng. Mục tiêu của EMR là loại bỏ triệt để tổn thương để vừa chẩn đoán chính xác qua mô bệnh học, vừa điều trị dứt điểm mà vẫn bảo tồn được cơ quan. EMR được đánh giá là có tính an toàn cao, hiệu quả và ít biến chứng, giúp loại bỏ hoàn toàn các tổn thương tại chỗ mà không cần phẫu thuật mở.

Với trường hợp bệnh nhân M, chỉ sau 30 phút, ekip bác sĩ Nội soi tiêu hóa của TCI đã thực hiện cắt bỏ polyp tiền ung thư ngay trong quá trình nội soi, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ cao ung thư đại trực tràng. Sau can thiệp, bệnh nhân M được bác sĩ tư vấn và hướng dẫn tận tình để có thể chăm sóc sức khỏe tốt nhất, sớm ngày hồi phục.

Việc thăm khám kịp thời để chẩn đoán và loại bỏ sớm polyp đại tràng giúp ngăn các hệ lụy nghiêm trọng hơn. (Ảnh: TCI)

Nguy cơ ung thư hóa từ các polyp đại trực tràng

Theo các chuyên gia, polyp đại tràng được chia thành hai dạng polyp phổ biến là polyp tăng sản và polyp u tuyến. Các polyp tăng sản ít nguy cơ biến thành ung thư, trong khi polyp u tuyến lại được xem là tiền thân của phần lớn các trường hợp ung thư đại tràng. Tuy nhiên, không phải tất cả các polyp u tuyến đều tiến triển thành ung thư. Polyp càng lớn thì khả năng ung thư càng cao. Thậm chí, một số polyp khổng lồ (trên 2cm) có thể có những vùng nhỏ bị ung thư hóa. Do đó, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi bị polyp đại tràng.

Để có thể ngăn nguy cơ ung thư hóa, việc phát hiện sớm là điều vô cùng quan trọng. Về vấn đề này, PGS.TS Vũ Văn Khiên - Tổng thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm khoa Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện 108, bác sĩ khoa Thăm dò chức năng - Nội soi tiêu hóa tại TCI cho biết: “Phát hiện sớm polyp tiền ung thư đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành ung thư đại trực tràng, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí và bảo vệ sức khỏe người bệnh.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được phát hiện sớm. Phần lớn bệnh nhân khi đi khám đã bỏ lỡ “giai đoạn vàng” điều trị. Chính vì vậy, bác sĩ Khiên khuyến cáo: Hãy chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường như chán ăn, buồn nôn, đau bụng kéo dài…

Công nghệ cao giúp tầm soát và ngăn sớm nguy cơ ung thư tiêu hóa

Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại nói chung, lĩnh vực tiêu hóa nói riêng, một số công nghệ hiện đại ra đời đã mang đến bước tiến vượt bậc trong tầm soát và điều trị sớm các bệnh lý.

Công nghệ nội soi tiêu hóa hiện đại giúp phát hiện sớm cả tổn thương siêu nhỏ, nhờ độ phóng đại hàng trăm lần. (Ảnh: TCI)

Có thể kể đến các công nghệ cao, tiên tiến trong mảng Nội soi tiêu hóa như Nội soi phóng đại NBI, Nội soi cao cấp MCU. Trong đó, công nghệ nội soi NBI sử dụng kỹ thuật dải tần ánh sáng hẹp NBI 5P giúp quan sát sâu và sắc nét. Ánh sáng đi xuyên sâu và tập trung hơn giúp phát hiện mọi sự tăng sinh bất thường, phát hiện cả những khối u mới khu trú. Nhờ vậy bác sĩ có thể phát hiện được ung thư từ giai đoạn khởi phát. Hiện nay, công nghệ NBI đã được ứng dụng tại một số cơ sở y tế tại Việt Nam, mang lại hiệu quả thiết thực. Đơn cử, tại Hệ thống y tế Thu Cúc TCI, nội soi NBI 5P được ứng dụng công nghệ Dual Focus tối tân cho khả năng phóng đại hàng trăm lần. Nhờ đó ống soi có thể tiếp cận từ khoảng cách siêu gần (chỉ 2 – 6mm) với vị trí tổn thương. Nội soi kết hợp với các kỹ thuật can thiệp như EMR hay ESD (cắt tách dưới niêm mạch) sẽ giúp loại bỏ các tổ chức loạn sản, dị sản ngay trong khi nội soi. Người bệnh không cần phẫu thuật thêm và bảo toàn được tạng tổn thương.

Với công nghệ nội soi MCU, người bệnh được chẩn đoán sớm và điều trị sớm ung thư đường tiêu hóa chỉ trong 1 lần thực hiện nhờ kết hợp giữa khả năng phóng đại, nhuộm màu và siêu âm nội soi. Qua đó, với tổn thương nghi ngờ ác tính, bác sĩ sẽ trực tiếp nhuộm màu bằng chất chuyên dụng. Chất nhuộm màu này được đảm bảo an toàn cho đường tiêu hóa, làm rõ cấu trúc mạch máu và các khe tuyến bề mặt, xác định ranh giới tổn thương và đặc biệt tiên lượng về tính chất ác tính với độ chính xác rất cao. Còn siêu âm nội soi giúp xác định về mức độ xâm lấn, đánh giá tổn thương đang khu trú ở lớp niêm mạc hay đã ăn sâu tới các lớp dưới niêm mạc.

PGS, BS Vũ Văn Khiên lưu ý: Người từ 40-50 tuổi nên chủ động nội soi định kỳ, kể cả khi không có triệu chứng tiêu hóa. (Ảnh: TCI)

Như vậy, với công nghệ hiện đại, việc phát hiện sớm và ngăn hiệu quả nguy cơ ung thư tiêu hóa là điều nằm trong tầm tay. Điều quan trọng, mỗi người nên ý thức chủ động tầm soát sớm bệnh lý dạ dày, thực quản, đại trực tràng. Qua đây, PGS, BS Vũ Văn Khiên khuyến cáo:

- Người từ 40-50 tuổi nên chủ động nội soi định kỳ, kể cả khi không có triệu chứng tiêu hóa điển hình, để phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm.

- Với người có tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, tầm soát từ 30-40 tuổi là điều cần thiết.