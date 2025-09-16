Chính phủ yêu cầu thi tốt nghiệp, đại học trên máy tính, dùng một bộ sách giáo khoa toàn quốc

Chính phủ yêu cầu tổ chức thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học trên máy tính; dùng một bộ sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2026–2027.

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 281 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Chương trình).

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo; Xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số cho người học trên phạm vi toàn quốc theo mã định danh cá nhân. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp và thi đánh giá diện rộng trên máy tính.

Chương trình hành động của Chính phủ đặt mục tiêu phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ các cơ sở giáo dục.



Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng Đề án khuyến khích, huy động doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và người học về năng lực số, trí tuệ nhân tạo. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.

Chính phủ yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: VGP.

Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; đồng thời bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026–2027. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ học sinh sẽ được cung cấp sách giáo khoa miễn phí.

Trong năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng các đề án quan trọng như: Xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến 2035; tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026–2030, định hướng đến 2035; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đến năm 2026, Bộ sẽ hoàn thiện các đề án về giảng dạy ngôn ngữ các nước láng giềng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng – an ninh.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi được đến trường và học tập đến hết trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ này là trong năm 2028.

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương lớn về đổi mới giáo dục, trong đó có Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị.

Chính phủ nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Hai đổi mới mạnh mẽ thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thúc đẩy giáo dục phát triển.

Ba tăng cường giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới.

Bốn thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Năm tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông.

Sáu cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Bảy hiện đại hóa và nâng tầm giáo dục đại học, phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Tám đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.