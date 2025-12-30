Đà Nẵng mở cửa không gian Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 được tổ chức tại nhiều địa điểm như Công viên bờ Đông cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, Hội An, Công viên biển Tam Thanh, Quảng trường 24/3 và các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn mở đầu là chuỗi không gian check-in chào năm mới diễn ra từ ngày 20/12/2025 đến 3/1/2026, gồm 4 không gian trang trí theo các chủ đề Giáng sinh, âm nhạc, sắc màu Hội An và sắc vàng Đà Nẵng, với hệ thống mô hình ánh sáng, tiểu cảnh lễ hội và biểu tượng đặc trưng của Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp hiệu ứng ánh sáng hiện đại cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc sẽ được tổ chức phục vụ người dân, du khách. Không gian ẩm thực Cheer Fest diễn ra từ ngày 30/12/2025 đến 3/1/2026, giới thiệu ẩm thực địa phương, quốc tế, các gian hàng BBQ, bia thủ công và khu mua sắm sản phẩm lưu niệm.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại Đà Nẵng diễn ra giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn – Chạy đến tương lai” từ 22 - 24 giờ ngày 31/12/2025, cự ly 5km. Các vận động viên xuất phát từ phố đi bộ Bạch Đằng, chạy qua cầu Rồng, tuyến Trần Hưng Đạo, cầu Nguyễn Văn Trỗi và về đích đúng thời khắc chuyển giao năm mới.

Cùng với các hoạt động lễ hội, các cơ sở dịch vụ, lưu trú, ẩm thực và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá trong khuôn khổ “Mùa khuyến mãi cuối năm Đà Nẵng 2025”, Ngày hội khuyến mãi hàng hiệu Mega Sale Holiday và Triển lãm “Niềm tin hàng Việt – Made in Đà Nẵng”.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng mang đến không gian văn hóa – giải trí đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định Đà Nẵng là điểm đến lễ hội hấp dẫn trong mùa du lịch cuối năm.