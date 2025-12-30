close Đăng nhập

Đà Nẵng mở cửa không gian Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Tối 30/12, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 và không gian Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026” chính thức khai mạc phục vụ người dân và du khách.

vt-le-hoi-1.png
Phát biểu khai mạc Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và sự kiện, lễ hội là một sức bật quan trọng để tăng sức hấp dẫn điểm đến, kích hoạt tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.
vt-le-hoi-2.png
Du khách nước ngoài theo dõi đêm khai mạc Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026
vt-le-hoi-3.png
Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên cấp thành phố, diễn ra từ ngày 30/12/2025 đến ngày 3/1/2026. Lễ hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí đặc sắc, góp phần gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách, kích cầu du lịch và tạo không khí sôi động chào đón năm mới 2026.
vt-le-hoi-4.png
Tối 30/12, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 và không gian Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026” chính thức khai mạc phục vụ người dân và du khách.
vt-le-hoi-5.png
Không gian check-in bờ Đông cầu Rồng thu hút đông du khách.
vt-dai-lo-1.png
Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”, diễn ra trong 3 đêm từ ngày 30/12/2025 đến 1/1/2026 trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng.
vt-dai-lo-2.png
Không gian đại lộ được thiết kế thành trục sáng tạo lễ hội với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố đa dạng, từ trò chơi dân gian đến nghệ thuật biểu diễn hiện đại.
vt-dai-lo-3.png
Trẻ em hứng thú với màn múa sạp
vt-dai-lo-4.png
Trò chơi dân gian nhảy lò cò thu hút các em nhỏ
vt-dai-lo-5.png
Không gian thiện nguyện dành cho trẻ em tại không gian Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”.
vt-dai-lo-6.png
Rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.
vt-dai-lo-7.png
Không gian checkin độc đáo với lời chúc năm mới đầy ý nghĩa thu hút rất đông du khách.
vt-dai-lo-8.png
Nhiều bạn trẻ để lại lời chúc năm 2026.
vt-dai-lo-9.png
Mùa Xuân là mùa của tình yêu, nhiều bạn trẻ ghi lại những dòng chữ yêu thương.
vt-dai-lo-11.png
Các bạn trẻ thích thú viết lời yêu trong không gian sắp đặt tại Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”.
vt-dai-lo-10.png
Du khách nước ngoài viết lời chúc trước thềm năm mới 2026 tại không gian Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”.
vt-dai-lo-12.png
Không gian checkin độc đáo với hoạt động tô màu cho bức tranh DA NANG 2026
vt-dai-lo-13.png
Du khách nước ngoài cũng thích thú tham gia tô màu cho DA NANG 2026
vt-dai-lo-14.png
Không gian nghệ thuật Hô hát bài chòi tại Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”.
vt-dai-lo-15.png
Du khách thích thú tham gia phiên hát bài chòi đậm chất Xứ Quảng.
vt-dai-lo-16.png
Không gian sắp đặt và thi đấu cờ vua tại Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”.
vt-dai-lo-17.png
Màn đấu trí cân sức
vt-dai-lo-18.png
Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026” rộn ràng trong vũ điệu mạnh mẽ, trẻ trung.
vt-dai-lo-19.png
Vũ điện trẻ đầy năng lượng
vt-dai-lo-20.png
Cùng không gian sáng tạo với quả địa cầu khổng lồ.
vt-dai-lo-21.png
Giới trẻ hứng thú checkin bên quả địa cầu khổng lồ
vt-dai-lo-23.png
Nhiều gia đình đưa con em đi chơi, chào đón năm mới 2026.
vt-dai-lo-24.png
Nhiều lời chúc chào đón năm mới vạn điều như ý.
vt-dai-lo-25.png
Không gian biểu diễn nghệ thuật thu hút du khách.
vt-dai-lo-26.png
Du khách nước ngoài dạo chơi trên không gian Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”.
vt-dai-lo-27.png
Trẻ em thích thú với những chú hề vui nhộn
vt-dai-lo-28.png
Các bạn trẻ chúc cho năm mới nhiều niềm vui!
vt-dai-lo-22.png
Không gian chào đón năm mới lung linh đầy sắc màu với các cụm mô hình check-in độc đáo.

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 được tổ chức tại nhiều địa điểm như Công viên bờ Đông cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, Hội An, Công viên biển Tam Thanh, Quảng trường 24/3 và các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn mở đầu là chuỗi không gian check-in chào năm mới diễn ra từ ngày 20/12/2025 đến 3/1/2026, gồm 4 không gian trang trí theo các chủ đề Giáng sinh, âm nhạc, sắc màu Hội An và sắc vàng Đà Nẵng, với hệ thống mô hình ánh sáng, tiểu cảnh lễ hội và biểu tượng đặc trưng của Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp hiệu ứng ánh sáng hiện đại cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc sẽ được tổ chức phục vụ người dân, du khách. Không gian ẩm thực Cheer Fest diễn ra từ ngày 30/12/2025 đến 3/1/2026, giới thiệu ẩm thực địa phương, quốc tế, các gian hàng BBQ, bia thủ công và khu mua sắm sản phẩm lưu niệm.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại Đà Nẵng diễn ra giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn – Chạy đến tương lai” từ 22 - 24 giờ ngày 31/12/2025, cự ly 5km. Các vận động viên xuất phát từ phố đi bộ Bạch Đằng, chạy qua cầu Rồng, tuyến Trần Hưng Đạo, cầu Nguyễn Văn Trỗi và về đích đúng thời khắc chuyển giao năm mới.

Cùng với các hoạt động lễ hội, các cơ sở dịch vụ, lưu trú, ẩm thực và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá trong khuôn khổ “Mùa khuyến mãi cuối năm Đà Nẵng 2025”, Ngày hội khuyến mãi hàng hiệu Mega Sale Holiday và Triển lãm “Niềm tin hàng Việt – Made in Đà Nẵng”.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng mang đến không gian văn hóa – giải trí đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định Đà Nẵng là điểm đến lễ hội hấp dẫn trong mùa du lịch cuối năm.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đà Nẵng #Du lịch

Đừng bỏ lỡ

Xã hội