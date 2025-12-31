Nóng: Yêu cầu Zalo điều chỉnh thỏa thuận để bảo vệ người dùng

Liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng trên nền tảng Zalo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Tập đoàn VNG rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận sử dụng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết ngày 30/12, cơ quan nhận được đề xuất lùi lịch làm việc của CTCP Tập đoàn VNG (Mã: VNZ) liên quan tới thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo. Theo thông báo trước đó, buổi làm việc dự kiến diễn ra vào hôm nay (31/12).

Lý do được VNG đưa ra là nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn cần được tổng hợp và chuẩn bị nên công ty chưa thể hoàn tất vào ngày 31/12. Đồng thời công ty cũng đang trong quá trình trao đổi, phối hợp và làm việc với các cơ quan quản lý khác.

Nhằm kịp thời phòng ngừa, hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có văn bản số 2111/CT-HĐM yêu cầu thực hiện một số biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo, trong đó đề nghị VNG thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, VNG phải rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế phải đồng ý cho công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Đồng thời bảo đảm việc người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.

Thứ hai, rà soát toàn bộ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (các thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, các quy chế, chính sách liên quan đến việc cung cấp dịch vụ) đang và dự kiến áp dụng đối với người tiêu dùng, bảo đảm các nội dung này phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi tiếp tục áp dụng trên thực tế.

Thứ ba, công ty cần có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao cho bên thứ ba đối với những người tiêu dùng đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở các thông tin, tài liệu được cung cấp và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên không gian mạng.

Những ngày qua, nhiều người dùng Zalo nhận được thông báo cập nhật điều khoản sử dụng, liên quan đến dữ liệu cá nhân. Điểm đáng chú ý, người dùng chỉ có lựa chọn "đồng ý tất cả", không thể chọn lọc từng phần. Nếu từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày.

Động thái của Zalo khiến người dùng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan và dấy lên làn sóng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Phản hồi về vấn đề này, Zalo cho rằng “việc cập nhật điều khoản sử dụng là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ”.

Bên cạnh đó, Zalo cho rằng cập nhật điều khoản sử dụng sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch đối với các hoạt động trong hệ thống và bảo vệ quyền lợi người dùng.