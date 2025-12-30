Năm 2026: Tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57, hướng tới tăng trưởng 2 con số

Ban chỉ đạo thống nhất với đề xuất của Cơ quan Thường trực về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo số 17 về kết luận của Tổng bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo đó, Ban Chỉ đạo nhất trí với đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW nêu trong Báo cáo của Cơ quan Thường trực. Ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua một năm triển khai, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đã có chuyển biến tích cực, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn để kiến tạo phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, còn nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần tiếp tục khắc phục.

Thể chế, chính sách mặc dù đã được khơi thông nhưng vẫn còn một số văn bản hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời, dẫn đến một số chủ trương, chính sách chưa kịp thời đi vào cuộc sống.

Hạ tầng và năng lực số ở cấp cơ sở còn yếu, nhiều xã, phường thiếu đường truyền, thiết bị và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm ở bộ, ngành còn phân mảnh, chưa liên thông, gây khó khăn cho việc cung cấp dịch vụ công toàn trình.

Tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành còn chậm, dữ liệu chưa được chuẩn hóa, chưa phát huy giá trị của dữ liệu.

Tiến độ phân bổ, giải ngân kinh phí và bố trí nguồn lực cho một số hạng mục công việc còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng còn thiếu.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn.

Tổng bí thư Tô Lâm. Ảnh: Q.Vinh.

Về nhiệm vụ năm 2026, theo Tổng bí thư, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ ban hành các Nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng 2 con số.

Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng - mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Ban chỉ đạo thống nhất với đề xuất của Cơ quan Thường trực về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trên tinh thần 7 định hướng và quan điểm chỉ đạo sau:

Thống nhất phương châm của năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Năm 2025 đã hoàn thành giai đoạn "khởi động, chạy đà", năm 2026 phải chuyển ngay sang "tăng tốc", với yếu tố quyết định là năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động và kết quả đầu ra thực tế. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Phát huy vai trò của cấp ủy đảng và người đứng đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân về tiến độ và kết quả, đồng thời đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.

Tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để tạo sức lan tỏa. Xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện, nhất là các nhiệm vụ về cụ thể hóa khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; hoàn thiện hạ tầng, xây dựng các nền tảng, cơ sở dữ liệu, phát triển các công nghệ chiến lược, phát triển nhân lực công nghệ cao.

Đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Kiên quyết chống lãng phí. Cần nhận diện và phòng ngừa nguy cơ lãng phí ngay từ khâu chủ trương đầu tư.

Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, trong đó làm rõ các nội dung đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.