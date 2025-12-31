10 sự kiện nổi bật của y tế Việt Nam năm 2025

Năm 2025 chứng kiến những bước tiến chưa từng có: từ ghép tim – phổi đồng thời, ghép 2 phổi trong 1 ngày, đến vận chuyển y tế bằng UAV và chiến lược chuyển đổi số, mở ra kỷ nguyên mới cho y tế Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu nhiều bước tiến đột phá của ngành y tế Việt Nam, từ các kỹ thuật ghép tạng tiên tiến đến chính sách bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chuyển đổi số toàn diện. Các thành tựu này không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn mở ra hướng đi chiến lược cho y tế hiện đại và thông minh.

VietTimes giới thiệu 10 sự kiện y tế nổi bật trong năm 2025 dưới góc nhìn của toà soạn và bạn đọc VietTimes bình chọn.

1. Lần đầu tiên ghép đồng thời tim và phổi

Tháng 8/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công ca ghép tim – phổi đồng thời. Đây là bước đột phá kỹ thuật ghép đa tạng phức tạp, mở ra cơ hội cứu sống những bệnh nhân suy đa cơ quan nặng, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu về ghép tạng của Việt Nam trong khu vực.

Bệnh nhân được ghép tim phổi đầu tiên ở Việt Nam đã ra viện

2. Thực hiện 2 ca ghép phổi trong 14 tiếng

Tháng 11/2025, lần đầu tiên ở Việt Nam, trong vòng 14 tiếng, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công hai ca ghép phổi liên tiếp – một kỳ tích chưa từng có, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có năng lực ghép phổi hàng đầu thế giới, nâng tầm trình độ chuyên môn và khả năng điều trị các bệnh lý hô hấp nặng.

Kỳ tích 2 ca ghép phổi trong cùng một ngày

3. Chấm dứt kỷ luật đảng viên vì sinh con thứ ba trở lên

Ngày 20/3/2025, Hướng dẫn 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kỷ luật Đảng liên quan công tác dân số sửa đổi Hướng dẫn 05/2022 và Quy định 69/2022, theo đó đảng viên sinh con thứ ba trở lên không bị kỷ luật, tác động trực tiếp đến chính sách dân số và quyền lợi người dân, phù hợp với chiến lược điều chỉnh dân số của quốc gia trong bối cảnh mức sinh ở Việt Nam giảm mạnh.

4. Khai trương Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình

Hai bệnh viện tuyến cuối với quy mô lớn đi vào hoạt động, giảm tải cho các bệnh viện ở Hà Nội và nâng cao năng lực khám chữa bệnh chất lượng cao cho khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là sự kiện được trông đợi sau gần 10 năm trễ hẹn và liên tục lùi ngày khai trương.

5. Bệnh viện Bạch Mai tiên phong trong chuyển đổi số

Là một trong 2 đơn vị được Chính phủ lựa chọn triển khai mô hình điểm về chuyển đổi số toàn trình trong y tế, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ: Bệnh án điện tử và quản lý bệnh viện không giấy tờ, ứng dụng AI và phân tích dữ liệu lớn vào lâm sàng và quản trị.

Đặc biệt, Bệnh viện đã tiên phong áp dụng bệnh án điện tử toàn trình và đã hoàn thành ký số toàn trình đối với hồ sơ bệnh án – dấu mốc chuyển sang “bệnh viện không giấy tờ” với hệ thống thông tin liên thông, vận hành hiện đại hơn.

Giám đốc BV Bạch Mai Đào Xuân Cơ giới thiệu với các lãnh đạo Đảng, Chính phủ về những kết quả chuyển đổi số của BV tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

6. Dùng UAV vận chuyển thuốc men

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đi đầu trong triển khai vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế bằng thiết bị bay không người lái. Đây là bước tiến quan trọng trong logistics y tế thông minh, rút ngắn thời gian vận chuyển, đặc biệt trong các tình huống cấp cứu, cứu sống bệnh nhân và tăng hiệu quả phân phối vật tư y tế.

Lần đầu tiên UAV tham gia vận chuyển trong y tế

7. Đưa thuốc lá mới vào danh mục hàng cấm

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư sửa đổi, đưa thuốc lá mới vào danh mục hàng cấm kinh doanh và đầu tư. Quy định này bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, và thể hiện quyết tâm chính trị trong phòng chống các sản phẩm nguy hại.

Quốc hội cũng thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi tiếp tục tăng thuế thuốc lá điếu, giúp giảm tiêu dùng và gánh nặng bệnh tật liên quan thuốc lá. Đây là công cụ tài khóa hiệu quả kết hợp với các chiến dịch y tế công cộng để bảo vệ sức khỏe người dân.

8. Thông qua Luật Phòng bệnh và Luật Dân số

Hai đạo luật này tạo nền tảng pháp lý để hệ thống y tế chuyển dịch từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đồng thời điều chỉnh chính sách dân số, phù hợp với bối cảnh già hóa và mức sinh thấp, nhằm nâng cao chất lượng dân số và bảo đảm phát triển bền vững.

9. Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị với định hướng miễn viện phí

Nghị quyết 72-NQ/TW đề ra mục tiêu từng bước miễn viện phí trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ. Đây là bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân, đặc biệt là các đối tượng khó khăn và vùng sâu, vùng xa.

Miễn viện phí là chính sách mang lại nhiều lợi ích cho người nghèo

10. Ban hành Chiến lược chuyển đổi số y tế 2025–2030

Ngày 12/11/2025, Bộ Y tế phê duyệt chiến lược chuyển đổi số, xác định y tế là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược hướng tới hệ thống y tế số toàn diện, hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân và quản lý dữ liệu y tế hiện đại, mở ra kỷ nguyên mới của y tế thông minh tại Việt Nam.