Meta mua lại startup AI Trung Quốc Manus trong thương vụ hơn 2 tỷ USD

Meta đầu tư lớn vào Manus, startup AI Trung Quốc, phát triển AI tự động với khả năng vượt trội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực AI.

Tập đoàn công nghệ toàn cầu Meta tuyên bố đã đạt thỏa thuận mua lại startup AI Trung Quốc Manus, với giá trị giao dịch vượt quá 2 tỷ USD.

Khoản đầu tư “mạnh tay” này không chỉ cho thấy tham vọng lớn của Meta trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mà còn đưa Manus - một công ty do người Trung Quốc sáng lập - trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Manus là một startup về trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên phát triển các “AI agents” (tác nhân AI tự động) - tức là AI có thể thực thi các nhiệm vụ phức tạp như nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, viết mã, hoặc xử lý tài liệu mà không cần chỉ đạo liên tục từ con người. Mục tiêu công nghệ: AI agent tự động hoàn thành nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi như ChatGPT và được xem là một bước tiến mạnh trong lĩnh vực đưa AI vượt ra ngoài chatbot thông thường.

Manus được một nhóm người Trung Quốc thuộc công ty Butterfly Effect thành lập vào năm 2022. Nhà sáng lập và CEO là Tiêu Hoằng (Xiao Hong), dẫn dắt chiến lược sản phẩm và công nghệ. Ban đầu công ty đặt trụ sở chính tại Bắc Kinh (Trung Quốc), nhưng sau đó đã chuyển hoạt động sang Singapore trước khi được Meta mua. Tiêu Hoằng sinh năm 1993 là người Cát An, tỉnh Giang Tây, tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, được giới truyền thông đánh giá là một tài năng AI hiếm có sánh ngang ông chủ DeepSeek Lương Văn Phong.

Tiêu Hoằng (phải) được giới truyền thông đánh giá tài năng sánh ngang Lương Văn Phong, ông chủ DeepSeek. Ảnh: Sohu.



Manus là một công ty AI tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời cung cấp các dịch vụ thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho người dùng trả phí. Manus đã thu hút hàng triệu người dùng chỉ vài tháng sau khi ra mắt sản phẩm vào tháng 3/2025. Công ty đạt doanh thu định kỳ hàng năm khoảng 100–125 triệu USD rất nhanh sau khi ra mắt.

Butterfly Effect đã hoàn thành 4 vòng gọi vốn, với sự tham gia của các quỹ đầu tư hàng đầu Trung Quốc và Mỹ như ZhenFund, Sequoia China, Tencent, Benchmark Capital…

Trước khi được Meta mua, Manus đã kêu gọi vốn 75 triệu USD ở vòng Series B do quỹ Benchmark dẫn đầu, với định giá khoảng 500 triệu USD. Đây là thương vụ lớn nhất của Meta trong mảng tác nhân AI sau các thương vụ trước như Scale AI. Sau khi gia nhập, Tiêu Hoằng sẽ là Phó Chủ tịch tại Meta, phụ trách kỹ thuật và sản phẩm liên quan đến AI agent.

Thương vụ này diễn ra đúng vào thời điểm CEO Meta Mark Zuckerberg trong năm nay tích cực chiêu mộ nhân tài AI, xây dựng “đội hình AI trong mơ” của mình.

Sở dĩ giao dịch này gây chú ý không chỉ vì quy mô tài chính khổng lồ, mà còn vì nó được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ mua lại startup AI có “gốc rễ Trung Quốc”.

Tháng 3/2025, Butterfly Effect chính thức ra mắt Manus. Giới chuyên môn nhận định rằng, các tính năng của Manus vượt trội so với những chatbot AI như ChatGPT.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sản phẩm, đội ngũ Manus tại Trung Quốc đã trải qua đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Chiến lược tổng thể của công ty dần chuyển trọng tâm ra nước ngoài, và hiện nay hoạt động hoàn toàn tại Singapore.

Theo thông tin công bố trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của Manus, tính đến đầu tháng 12, kể từ khi ra mắt, nền tảng này đã xử lý tổng cộng hơn 147 nghìn tỷ token và tạo ra hơn 80 triệu máy tính ảo.

Công ty cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục cung cấp sản phẩm và dịch vụ thuê bao cho người dùng thông qua ứng dụng và website, đồng thời duy trì Singapore là trung tâm vận hành cốt lõi.

Trong tuyên bố chính thức, CEO Manus Tiêu Hoằng cho biết, sự hợp tác với Meta giúp Manus xây dựng nền tảng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, mà không cần thay đổi mô hình vận hành và cơ chế ra quyết định hiện tại.

Tiêu Hoằng, tài năng AI thế hệ 9X ở Trung Quốc. Ảnh: ABCNews.



Ông nói: “Chúng tôi rất kỳ vọng vào triển vọng hợp tác giữa hai bên, sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc lặp vòng cải tiến sản phẩm, mang đến cho người dùng những dịch vụ vượt xa mong đợi. Đây cũng chính là lý do cốt lõi giúp Manus tồn tại và phát triển kể từ khi ra mắt”.

Về phía Meta, tập đoàn này khẳng định Manus sẽ tiếp tục hoạt động độc lập, đội ngũ vẫn đặt trụ sở tại Singapore, và hình thái sản phẩm cũng như mô hình thuê bao hiện tại sẽ không thay đổi.

Đồng thời, nhà sáng lập Manus là Tiêu Hoằng sẽ gia nhập Meta với cương vị Phó Chủ tịch, trực tiếp báo cáo cho CEO Mark Zuckerberg, phụ trách định hướng kỹ thuật và sản phẩm liên quan đến AI agent.

Với thương vụ mua lại ở cấp độ hàng tỷ USD, về mặt tài chính, toàn bộ công ty gần như đạt trạng thái “một bước tới đích”.

Trên mạng xã hội X, có cư dân mạng tiết lộ rằng COO (Giám đốc vận hành) của Manus chỉ sau một năm gia nhập công ty đã chính thức đạt “tự do tài chính”.

Từ Trung Quốc xuất phát, đặt chân tại Singapore, rồi được Meta thu nạp, hành trình của Manus chính là một lát cắt thu nhỏ phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc của bản đồ khởi nghiệp AI toàn cầu hiện nay.

Theo Sohu, Wforum