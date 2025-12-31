Thành lập Trường Đại học Tâm Anh chuẩn quốc tế

Với mô hình đào tạo gắn chặt giữa giảng dạy - thực hành - nghiên cứu và hợp tác quốc tế tầm cao, Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo ra đội ngũ nhân lực toàn diện, chuyên sâu, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngày 30/12, thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, dự kiến tuyển sinh đầu năm 2027.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ được xây dựng tại Bến Lức, Tây Ninh (Long An cũ) trên diện tích ban đầu gần 80.000 m2, tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến trên 2.500 tỷ đồng. Trường định hướng phát triển đào tạo đa ngành, với trọng tâm là lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Giai đoạn đầu, ưu tiên đào tạo các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Marketing…

Việc thành lập một trường đại học có năng lực chuyên sâu về đào tạo y khoa như nghiên cứu khoa học, thực hành khám chữa bệnh, tiêm chủng và sản xuất vắc xin, sinh phẩm chất lượng cao là điểm sáng quan trọng trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tương đương thế giới ngay trong nước.

Quyết định thành lập Trường Đại học Tâm Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/12/2025 và phối cảnh của Trường. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh

Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đây là hệ thống bệnh viện tư nhân uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay, sở hữu ba bệnh viện đa khoa và hai trung tâm phòng khám đa khoa chuyên sâu, công nghệ cao tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ hoạt động đào tạo thực hành y khoa của khối ngành sức khỏe tại Đại học Tâm Anh sẽ được diễn ra tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đây đều là những cơ sở y tế tiên phong về công nghệ khám chữa bệnh. Các chuyên ngành về lĩnh vực Dược sẽ được thực hành tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại đang được xây dựng tại Tây Ninh, cũng như các công ty dược phẩm và hệ thống hàng trăm trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC hiện đại trên toàn quốc.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn quy tụ hơn 10.000 bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế trình độ cao, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, giữ vai trò chủ chốt tại các hội chuyên ngành y khoa, đồng thời là giảng viên cao cấp giảng dạy tại nhiều trường đại học y, dược lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như tim mạch, cơ xương khớp, nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, tiêu hóa, ung thư, nhi khoa, nhãn khoa, xét nghiệm - giải phẫu bệnh, tế bào…

Với nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong khám chữa bệnh và nghiên cứu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển đào tạo y khoa và các lĩnh vực liên quan trong hệ sinh thái y tế hiện đại.

Phối cảnh Trường Đại học Tâm Anh - nơi đào tạo chuẩn quốc tế, góp phần bổ sung đội ngũ nhân lực có trình độ cao, chuẩn quốc tế không chỉ cho tỉnh Tây Ninh mà cho cả nước. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh

Bên cạnh đó, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng là đối tác chính thức với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới như Oxford - Vương quốc Anh, Stanford - Hoa Kỳ và hãng dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, GSK, Sanofi, Pfizer… Do đó, các chương trình đào tạo sẽ cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và hiện đại toàn cầu trong các lĩnh vực. Đồng thời các chuyên gia cũng sẽ trao đổi đào tạo và cùng nghiên cứu, cùng công bố khoa học song phương trên nhiều lĩnh vực.

Dù dự kiến tuyển sinh từ năm 2027, nhưng các hoạt động đào tạo chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia đến từ Oxford, Stanford và nhiều đại học, bệnh viện danh tiếng trên thế giới đã được triển khai sớm thông qua Viện nghiên cứu Tâm Anh, thuộc Trường Đại học Tâm Anh.