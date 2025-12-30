Khối u 3kg di căn thành bụng: Quyết định táo bạo giúp bệnh nhân thoát "cửa tử"

Sau nhiều lần bị trả về vì ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh nhân 33 tuổi được BV Việt Đức phẫu thuật cắt khối u di căn thành bụng, kết hợp điều trị đa mô thức, mở ra hy vọng sống và giảm đau đớn.

Thành công từ quyết định điều trị đa mô thức của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) không chỉ giúp người bệnh thoát khỏi đau đớn cùng cực, mà còn mở ra cơ hội những ca bệnh ở giai đoạn cuối.

Ca bệnh vượt ngưỡng chỉ định thông thường

Trò chuyện với anh Lò Văn Lả, 33 tuổi, dân tộc Tày, trước lúc anh ra viện, chúng tôi không thể tin anh từng đứng trước “cửa tử” bởi khối u hơn 3kg ở bụng và đã bị nhiều BV trả về.

Anh Lả cho biết tháng 6/2023, anh được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) và trải qua nhiều lần phẫu thuật, điều trị tại các BV tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Chỉ sau 6 tháng, bệnh tái phát, di căn gan, phổi và đặc biệt là thành bụng, hình thành một khối u lớn, đau dữ dội.

Trong thời gian dài, anh Lả đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng đều nhận được câu trả lời “không còn chỉ định phẫu thuật”, nên anh đã cúng bái, dùng thuốc nam, thuốc lá, thậm chí đắp lá trực tiếp lên khối u thành bụng. Nhưng, khối u ngày càng to và đau đớn.

TS.BS Cao Mạnh Thấu kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân trước lúc ra viện

Trao đổi với VietTimes về trường hợp này, TS.BS Cao Mạnh Thấu, Phó trưởng Khoa Ung bướu và Xạ trị, BV Việt Đức cho biết anh Lả nhập viện đầu tháng 12/2025 với khối u di căn thành bụng rất lớn, có nguy cơ vỡ, gây đau đớn liên tục, khiến người bệnh mất ăn mất ngủ suy kiệt thể lực.

Đến BV Việt Đức, mong muốn duy nhất của bệnh nhân là được phẫu thuật để bớt đau, dù chỉ còn hy vọng mong manh

Theo TS.BS Cao Mạnh Thấu, đây là ca bệnh đặc biệt khó. Khối u thành bụng lớn, nguy cơ vỡ cao; tổn thương gan không còn khả năng cắt triệt căn. Nếu không xử lý khối u thành bụng, bệnh nhân có thể tử vong sớm và không còn khả năng tiếp tục bất kỳ phương pháp điều trị nào.

Khối u của anh Lả trước khi mổ

Điều trị đa mô thức - "Chìa khóa" tạo khác biệt

Theo TS.BS Cao Mạnh Thấu, bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn như trường hợp này không thể chỉ dựa vào một phương pháp đơn lẻ. Sau nhiều cuộc hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất lựa chọn chiến lược điều trị từng bước, kết hợp phẫu thuật, điều trị toàn thân và các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu.

Điểm nổi bật trong ca bệnh này là cách tiếp cận điều trị đa mô thức, cá thể hóa theo từng bệnh nhân. Bên cạnh phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị hóa chất toàn thân, thuốc đích và đặc biệt là kỹ thuật đặt buồng truyền hóa chất tại động mạch gan – phương pháp can thiệp chuyên sâu mới chỉ được triển khai tại một số ít BV lớn, trong đó BV Việt Đức tiên phong với số ca nhiều nhất.

Kỹ thuật này cho phép đưa hóa chất trực tiếp vào động mạch gan, giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư tại gan, kiểm soát tốt các tổn thương, tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ toàn thân. Với những bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn, đa ổ, phương pháp này đóng vai trò quan trọng để kéo dài thời gian sống và duy trì thể trạng để tiếp tục các bước điều trị tiếp theo.

“Khối u thành bụng không đáp ứng với hóa chất vì không thể can thiệp qua hệ mạch gan. Trong khi đó, khối u lại quá đau, quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Vì vậy, chúng tôi quyết định mổ cắt khối u di căn này để giải quyết điểm nghẽn lớn nhất”, TS.BS Cao Mạnh Thấu phân tích.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 24/12. Chỉ sau một ngày, bệnh nhân đã ăn uống, đi lại bình thường. Sáu ngày sau mổ, các dẫn lưu được rút hoàn toàn, bệnh nhân không còn đau đớn và dự kiến về nhà đón năm mới 2026, sau đó tiếp tục các chu kỳ điều trị tiếp theo.

So sánh khối u lúc bệnh nhân đến BV và vết mổ sau khi cắt khối u

Hy vọng cho bệnh nhân

Dù tiên lượng sống của ung thư gan giai đoạn muộn trên thế giới thường chỉ quanh một năm, TS.BS Cao Mạnh Thấu cho rằng, việc điều trị đa mô thức, cá thể hóa theo từng bệnh nhân có thể giúp kéo dài thời gian sống và quan trọng hơn là cải thiện chất lượng sống.

Theo TS.BS Cao Mạnh Thấu, đã có trường hợp từng được đặt buồng truyền hóa chất động mạch gan tại BV Việt Đức, sau một lần điều trị đã ổn định suốt 4 năm, không tái phát.

“Có những trường hợp theo phác đồ quốc tế đã vượt quá chỉ định điều trị, nhưng thực tế cho thấy nếu được tiếp cận đúng, phối hợp nhiều chuyên khoa, kết quả có thể tốt hơn rất nhiều so với dự báo”, TS.BS Cao Mạnh Thấu chia sẻ.

Với bệnh nhân Lò Văn Lả, mục tiêu hiện tại không chỉ là kéo dài thời gian sống mà là giúp người bệnh sống không đau đớn, có thể sinh hoạt, ăn uống và tiếp tục các bước điều trị tiếp theo.

“Chất lượng sống là ưu tiên số một. Khi bệnh nhân còn đủ sức khỏe, còn niềm tin, chúng tôi còn cơ hội để đồng hành cùng họ”, TS.BS Cao Mạnh Thấu nhấn mạnh.