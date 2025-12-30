Đà Nẵng dự kiến tăng mạnh giá thuê nhà ở xã hội từ 2026

Theo dự thảo, từ 1/1/2026, giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng dự kiến tăng từ 1,9 đến 7,4 lần so với hiện hành, áp dụng lộ trình điều chỉnh trong 5 năm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng TP vừa có thông báo lấy ý kiến dự thảo Phương án điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại các khu chung cư từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 10/1/2026.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện trên địa bàn thành phố có 43 chung cư đang cho thuê. Trong đó, có một số chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, đã có kế hoạch di dời của thành phố hoặc đang thực hiện Kiểm toán Nhà nước gồm: 3 khu chung cư Hòa Minh, Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước (chung cư xuống cấp, thuộc diện phải phá dỡ, đang thực hiện công tác di dời, giải tỏa); nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (đang thực hiện dự án nâng cấp và sẽ thực hiện điều chỉnh giá sau khi hoàn thành dự án nâng cấp) và chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (sẽ tổ chức điều chỉnh giá thuê sau khi đã thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản số 257/KTNN-TH ngày 10/11) sẽ không tính toán lại và giữ nguyên theo mức giá thuê đã duyệt.

Số còn lại sẽ điều chỉnh giá thuê dự kiến tăng từ 1,9 - 7,4 lần so với giá cho thuê hiện hành, do giá thuê hiện hành quá thấp, chưa được điều chỉnh trong thời gian dài.

So với khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng thì giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công sau điều chỉnh bằng khoảng (45% - 75%) mức giá thuê nhà ở xã hội tối thiểu.

Cũng theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, qua rà soát, pháp luật hiện hành không có quy định về lộ trình điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Tuy nhiên, thực tiễn giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố còn rất thấp so với giá thuê nhà tại khu vực lân cận, chưa được điều chỉnh trong thời gian dài.

Do đó, cần thiết phải xây dựng lộ trình điều chỉnh giá thuê cho phù hợp và việc điều chỉnh, áp dụng ngay giá thuê sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người thuê nhà.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất lộ trình điều chỉnh giá thuê trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2030.

Cụ thể, kỳ tăng năm thứ nhất (sau 3 tháng kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh giá thuê, dự kiến vào năm 2026), giá thuê nhà sẽ gồm giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 20% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành;

Kỳ tăng năm thứ hai (kể từ ngày 1/1/2027), giá thuê nhà sẽ gồm giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 40% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.

Kỳ tăng năm thứ ba (kể từ ngày 1/1/2028), giá thuê nhà bằng Giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 60% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành.

Kỳ tăng năm thứ tư (kể từ ngày 1/1/2029), giá thuê nhà bằng giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 80% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành. Kỳ tăng năm thứ năm (kể từ ngày 1/1/2030), giá thuê nhà tính bằng giá thuê điều chỉnh.

Theo dự thảo, Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội theo 5 kỳ, từ 2026-2030.

Trung tâm Quản lý và khai thác nhà tổ chức niêm yết công khai phương án điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công tại các khu chung cư từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 10/1/2026. Từ đó tổng hợp ý kiến của người đang thuê nhà (nếu có), báo cáo Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tham gia ý kiến về phương án nêu trên, gửi về Sở trước ngày 15/1/2026.