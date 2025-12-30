Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng nhiều cán bộ nhận hối lộ 40 tỷ đồng

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và nhiều cán bộ bị cáo buộc nhận 40 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu.

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Trong số này, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và 4 người khác bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo buộc 3 tội là Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

17 người còn lại bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Hoàng Văn Thắng (trái) cùng 2 bị can Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo đỏ). Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, do có quan hệ từ trước, bị can Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng các bị can khác ở Cục quản lý xây dựng công trình để các bị can này tác động, chỉ đạo cho dễ làm việc với cấp dưới.

Đồng thời, Dân thỏa thuận chi tiền cho Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới nhằm được cung cấp hồ sơ thầu, dữ liệu thầu trước thời điểm phát hành nhằm tạo điều kiện cho Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án.

Kết luận điều tra xác định, tại gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, Hoàng Văn Dân đã "đi cửa sau" để được tham gia dự án và trúng thầu. Qua đó gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 72,8 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, Dân đã nhận 8 tỷ đồng của liên danh để chuyển nhượng thầu trái quy định và hưởng lợi bất chính. Sai phạm tại dự án này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 51,4 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, liên danh Hoàng Dân và Công ty Sông Đà 5 đã lo lót để được trúng thầu, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 111,3 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, Dân đã cầm đầu lập liên danh Hoàng Dân - Trường Sơn - Thủy Lợi 4 được trúng thầu, gây thiệt hại 16 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Dân bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước tổng cộng gần 252 tỷ đồng tại 5 gói thầu ở 4 dự án. Để được tạo điều kiện trúng thầu, Dân đã đưa hối lộ 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dân còn mua gần 2.500 hóa đơn khống và bán một phần là 125 hóa đơn trị giá khống 641 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước về thuế gần 100 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy, bị can Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng). Trong đó, nhận hối lộ của Nguyễn Văn Dân liên quan đến gói thầu số 36 hồ Bản Mảng số tiền 500 triệu đồng và nhận 50.000 USD, nhận của Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 vào dịp lễ, tết, không xác định là của hối lộ (nhưng có nguồn gốc là của Nguyễn Văn Dân).

Cựu quyền Cục trưởng quản lý xây dựng Bộ Nông nghiệp Trần Tố Nghị bị xác định nhận hối lộ 13 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mảng và gói thầu số 13, số 17 Dự án hồ Krông Pach Thượng).

Cựu Cục phó quản lý xây dựng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Hải Thanh nhận hơn 6,2 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mảng. Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 nhận 13,4 tỷ đồng. Lê Văn Hiển, Giám đốc ban 8, nhận hối lộ 3 tỷ đồng.