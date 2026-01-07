Bộ Y tế yêu cầu Nestlé báo cáo khẩn về việc sữa trẻ sơ sinh nghi có độc tố

Sữa bột trẻ em Beba và Alfamino bị thu hồi tại Đức do nguy cơ chứa độc tố Cereulid. Trao đổi với VietTimes, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát, báo cáo khẩn và phối hợp ngăn sản phẩm nguy cơ lưu hành trong nước.

Trao đổi với VietTimes chiều 7/1, ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cho biết Cục đã có văn bản gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam liên quan những cảnh báo an toàn đối với sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, động thái này được đưa ra ngay sau khi các phương tiện truyền thông quốc tế phản ánh việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino được bán tại Đức do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố nguy hiểm do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra.

Cereulid là độc tố bền với nhiệt, có thể tồn tại ngay cả khi sản phẩm đã qua chế biến. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, độc tố này có nguy cơ gây ngộ độc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến gan và hệ thần kinh, thậm chí đe dọa tính mạng nếu phơi nhiễm ở liều cao.

Sữa Beba bị thu hồi tại Đức

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Cùng với đó, Nestlé Việt Nam phải báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, số lượng đã bán ra thị trường và số lượng còn tồn kho, nếu các lô sữa nêu trên từng được đưa vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp phải đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu toàn bộ kết quả rà soát và phương án xử lý phải được Nestlé Việt Nam báo cáo về Cục trước ngày 10/1/2026. “Đây là yêu cầu bắt buộc, nhằm kịp thời kiểm soát rủi ro, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc đối với trẻ nhỏ”, ông Chu Quốc Thịnh nhấn mạnh khi trao đổi với VietTimes.

Sữa Alfamino bị thu hồi vì nguy cơ có độc tố

Ngoài yêu cầu Nestlé Việt Nam báo cáo, Cục An toàn thực phẩm đồng thời có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) để phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh các sản phẩm sữa nêu trên trong môi trường trực tuyến.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, các website bán hàng và các gian hàng kinh doanh trên nền tảng số, yêu cầu phối hợp với Nestlé Việt Nam và các nhà phân phối để ngừng kinh doanh ngay các lô sữa Beba và Alfamino nếu phát hiện đang lưu hành tại Việt Nam.

Các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm liên quan đến các lô sữa có nguy cơ cũng phải được gỡ bỏ, đồng thời các hành vi vi phạm, nếu có, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khẳng định việc kiểm soát thực phẩm cho trẻ sơ sinh luôn được đặt ở mức ưu tiên cao nhất, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nguy cơ hàng hóa từ nước ngoài xâm nhập thị trường trong nước ngày càng lớn.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ sơ sinh, cần thận trọng khi lựa chọn sữa công thức nhập khẩu, ưu tiên mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được công bố hợp pháp tại Việt Nam và theo dõi sát các cảnh báo chính thức từ cơ quan chức năng.