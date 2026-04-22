Sản phẩm HiPP nghi bị can thiệp dương tính với thuốc diệt chuột: ​Âm mưu can thiệp để tống tiền?

Cơ quan chức năng châu Âu đang điều tra nghi vấn một số sản phẩm thức ăn trẻ em HiPP bị can thiệp từ bên ngoài sau khi phát hiện dấu vết thuốc diệt chuột. Nhà sản xuất cho rằng đây có thể là hành vi phá hoại có chủ đích nhằm tống tiền, không phải lỗi sản xuất.

Sản phẩm nào bị thu hồi?

Ngày 19/04/2026, HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức đã phối hợp cùng chuỗi bán lẻ Spar thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây dạng hũ 190 gram tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo.

Động thái khẩn cấp này được đưa ra sau khi xuất hiện nghi ngờ sản phẩm có thể chứa chất độc tương tự thuốc diệt chuột, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

​Dòng sản phẩm liên quan là thức ăn dặm hữu cơ cho trẻ em, dạng nghiền mịn, đóng hũ thủy tinh 190g, thành phần chính gồm cà rốt và khoai tây – vốn là một trong những sản phẩm phổ biến của HiPP tại thị trường châu Âu.

Đây là nhóm thực phẩm cho trẻ từ giai đoạn ăn dặm (khoảng 4–6 tháng tuổi trở lên), được quảng bá là không chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của châu Âu.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ là cuộc thu hồi quy mô lớn, mà là cách nguy cơ này được phát hiện.

​Nghi vấn tội phạm can thiệp để tống tiền

Theo Reuters và The Guardian, cảnh sát Áo cho biết đã phát hiện thuốc diệt chuột trong một lọ thức ăn trẻ em hiệu HiPP, sau khi sản phẩm này bị thu hồi khỏi các hệ thống bán lẻ của chuỗi siêu thị SPAR tại Áo do lo ngại về an toàn thực phẩm.

Cảnh sát Áo cho biết trong một tuyên bố rằng mẫu thử từ một lọ thức ăn trẻ em làm từ cà rốt và khoai tây, dung tích 190 gram, do một khách hàng báo cáo, đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Trong khi đó, cảnh sát thành phố Ingolstadt (Đức) thông tin rằng tổng cộng 5 lọ sản phẩm HiPP bị nghi làm giả đã được thu giữ an toàn tại Áo, Cộng hòa Séc và Slovakia trước khi bị tiêu thụ, sau khi chuỗi siêu thị SPAR tại Áo phát đi cảnh báo và triển khai thu hồi khẩn cấp vào cuối tuần.

Về phía nhà sản xuất, HiPP cho biết không thể loại trừ khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm và các lọ cà rốt, khoai tây thu hồi có dấu hiệu bị can thiệp. Doanh nghiệp cảnh báo việc tiêu thụ các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông báo của cảnh sát, các lọ nghi bị can thiệp đều có dấu hiệu bất thường như dán nhãn hình tròn màu đỏ ở đáy lọ, nắp đã được mở hoặc bị hư hỏng, thiếu niêm phong an toàn hoặc phát ra mùi lạ. Kết quả xét nghiệm ban đầu đối với các mẫu tương tự bị thu giữ tại Cộng hòa Séc và Slovakia cũng cho thấy sự hiện diện của một chất độc hại.

Reuters dẫn tuyên bố của HiPP khẳng định công ty là nạn nhân của một vụ tống tiền, khi đã nhận được thư đe dọa yêu cầu chi tiền. HiPP cho biết các lọ sản phẩm đã bị can thiệp từ bên ngoài, nhưng không nêu cụ thể loại chất độc được sử dụng.

Người phát ngôn của SPAR cho biết với Reuters rằng việc thu hồi sản phẩm là biện pháp phòng ngừa, ảnh hưởng đến khoảng 1.500 cửa hàng tại Áo, trong khi các hệ thống SPAR ở những quốc gia khác không bị tác động trực tiếp.

SPAR và HiPP khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm HiPP dạng hũ mua tại hệ thống SPAR Áo và có thể mang trả sản phẩm để được hoàn tiền đầy đủ. Cảnh sát cũng khuyến nghị người dân rửa tay kỹ nếu đã tiếp xúc với các lọ sản phẩm nghi bị can thiệp.

​Phạm vi ảnh hưởng mở rộng ra nhiều quốc gia

Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm nghi bị can thiệp không chỉ xuất hiện tại Áo mà còn được ghi nhận tại Cộng hòa Séc và Slovakia.

Dù số lượng được xác định là không lớn, vụ việc vẫn khiến hệ thống phân phối phải phản ứng ở mức cao nhất do liên quan đến thực phẩm trẻ em.​

Các quốc gia liên quan, trong đó có Việt Nam, đã nhanh chóng triển khai biện pháp phòng ngừa, bao gồm kiểm tra, thu hồi và tăng cường giám sát các sản phẩm cùng loại trên thị trường.​

Theo AP News, chất được phát hiện thuộc nhóm thuốc diệt chuột có khả năng gây rối loạn đông máu, tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết nếu sử dụng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc nào liên quan đến các sản phẩm này.

Giới chuyên gia nhận định việc phát hiện sớm trước khi sản phẩm được sử dụng là yếu tố then chốt ngăn chặn kịch bản xấu nhất.

Thu hồi khẩn cấp và siết kiểm soát thị trường

Theo Bộ Y tế Việt Nam, HiPP đã tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan tại Áo và phối hợp với hệ thống phân phối để kiểm soát rủi ro.

​Song song, cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia châu Âu đang phối hợp điều tra nhằm truy tìm thủ phạm đứng sau vụ việc.

Các biện pháp giám sát bổ sung cũng được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ.

Vụ việc không chỉ dừng lại ở một sự cố đơn lẻ mà còn đặt ra câu hỏi lớn về an toàn của chuỗi cung ứng thực phẩm.

Ngay cả khi sản phẩm đạt chuẩn tại nhà máy, nguy cơ bị can thiệp trong quá trình lưu thông vẫn tồn tại. Điều này cho thấy cần có các lớp kiểm soát bổ sung ở giai đoạn phân phối và bán lẻ.

Trong một hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm tưởng như kín kẽ, chính người tiêu dùng – với một quan sát đơn giản – lại trở thành tuyến phòng vệ đầu tiên.