Thế giới Di động đạt doanh thu 95.305 tỷ đồng, 2 chuỗi nào đóng góp lớn nhất?

CTCP Đầu tư Thế giới Di động ghi nhận doanh thu 95.305 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Các chuỗi Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh đều tăng trưởng hai chữ số.

Siêu thị điện máy, điện tử viễn thông Thế giới Di động. Ảnh: Thế giới Di động.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG) vừa công bố cập nhật tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 khi ghi nhận doanh thu 95.305 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, chuỗi Điện Máy Xanh chiếm tỷ trọng lớn nhất với 45,8%, tiếp theo là Bách Hóa Xanh với 29,7%. Chuỗi Thế Giới Di Động và TopZone đóng góp 22,5%, trong khi các mảng kinh doanh còn lại chiếm khoảng 2%.

Đối với CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 65.100 tỷ đồng và hoàn thành 53% kế hoạch năm.

Trong đó, TopZone đạt kết quả tích cực nhất khi doanh thu các sản phẩm Apple tăng 50% so với cùng kỳ, trong khi các ngành hàng chủ lực khác ghi nhận mức tăng trưởng từ 15% đến 60%. Doanh thu từ dịch vụ mua trả chậm tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu từ trả chậm chiếm 38% tổng doanh thu. Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích và ngân hàng đạt 56.000 tỷ đồng, đến từ 36 triệu giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa thông báo Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh đã chính thức trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 3/7/2026, sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Đợt IPO được thực hiện với giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu, quy mô phát hành 179,5 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 14,36 nghìn tỷ đồng. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của MWG tại Điện Máy Xanh dự kiến giảm từ 98,95% xuống còn khoảng 85,1%, trong khi vốn hóa doanh nghiệp sau phát hành ước đạt khoảng 3,9 tỷ USD.

Mảng Thợ Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu tăng 47% so với 6 tháng đầu năm 2025, trong đó doanh thu ngoài hệ thống Điện Máy Xanh chiếm 10%. Nền tảng Super App và kênh online đạt doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng doanh thu của Điện Máy Xanh. Đến cuối tháng 6, Super App có 18,9 triệu thành viên, tăng thêm 1 triệu thành viên so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu Thế giới Di động những ngày qua.

Tại Indonesia, chuỗi EraBlue ghi nhận doanh thu 1.888 tỷ IDR (tương đương gần 2.800 tỷ đồng), tăng 92% so với cùng kỳ nhờ doanh số cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 17% và mở thêm 146 cửa hàng so với cùng kỳ.

Về chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 28.300 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý II/2026, doanh thu tăng 31% so với cùng kỳ. Các ngành hàng chủ lực gồm thực phẩm tươi sống và FMCG đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số.

Ở các chuỗi còn lại, An Khang ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ và tiếp tục lộ trình nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho MWG. Trong khi đó, AVAKids tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm trước.

Sau nửa đầu năm, MWG đã hoàn thành 52% mục tiêu năm trong bối cảnh các chuỗi bán lẻ chủ lực đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số.

Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Thế giới Di động.

Không mở thêm nhiều cửa hàng mới vẫn tăng trưởng mạnh

Theo Điện Máy Xanh, toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở thêm cửa hàng mới.

Trong 6 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh mở thêm 632 cửa hàng. Theo MWG, nhóm cửa hàng mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí kho vận.

Nhóm cửa hàng mở trong năm 2025 tiếp tục cải thiện lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi đã tính cả chi phí kho vận. Trong khi đó, các cửa hàng mở từ năm 2024 trở về trước tiếp tục duy trì hiệu quả vận hành thông qua tối ưu chi phí, MWG cho hay.

Tại Indonesia, chuỗi EraBlue mở thêm 146 cửa hàng so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, MWG vận hành 1.008 cửa hàng Thế Giới Di Động (bao gồm TopZone), 2.005 cửa hàng Điện Máy Xanh và 3.191 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sở hữu 415 nhà thuốc An Khang, 95 cửa hàng AVAKids và 261 cửa hàng EraBlue tại Indonesia.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay (15/7/2026), cổ phiếu MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động) ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm nhẹ.

Giá đóng cửa MWG quanh mức 75.900 - 76.200 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 600 - 900 đồng/cổ phiếu (tương đương mức giảm 0,78% - 1,17% so với giá tham chiếu). Vốn hóa thị trường của MWG đạt xấp xỉ 111.450 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán KAFI vừa có báo cáo khuyến nghị khả quan với cổ phiếu MWG, đưa ra mức giá mục tiêu là 93.725 đồng/cổ phiếu (kỳ vọng tiềm năng tăng giá khoảng hơn 23%).