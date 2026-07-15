Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người có công và giữ trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh.

Tri ân phải được thể hiện bằng chính sách đầy đủ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 15/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành được thành lập năm 1965, hiện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Người có công (Bộ Nội vụ), có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi trở lại thăm trung tâm, nhấn mạnh dù chiến tranh đã lùi xa nhưng cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi già của các thương binh, bệnh binh vẫn tiếp diễn từng ngày.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá các thương binh, bệnh binh luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt lên đau thương, bệnh tật, trở thành tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho các thế hệ noi theo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi lời tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng vì những hy sinh, cống hiến to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn là thời điểm nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công. Cùng với chăm lo thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước... Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa được xác định.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người có công và giữ trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển thì người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn.

"Tri ân không thể chỉ dừng ở một bó hoa, một phần quà hay một cuộc thăm hỏi. Tri ân phải được thể hiện bằng chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc; bằng mái nhà an toàn, chế độ điều trị phù hợp, cơ hội học tập, việc làm cho con cháu người có công và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong giải quyết công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần; không để chính sách đúng bị chậm do thủ tục hành chính, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.

Nâng chất lượng chăm sóc thương binh, bệnh binh

Đối với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan rà soát mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực và chất lượng chăm sóc; xác định đây là cơ sở đặc thù cần được ưu tiên đầu tư cho chăm sóc dài hạn, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ; ưu tiên nơi ở, bệnh xá, cấp cứu, thiết bị phục hồi chức năng và điều kiện tiếp cận cho người sử dụng xe lăn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ưu tiên nâng cấp nơi ở, bệnh xá, khu cấp cứu, trang thiết bị phục hồi chức năng và điều kiện tiếp cận cho người sử dụng xe lăn. Mỗi thương binh, bệnh binh cần có hồ sơ sức khỏe được theo dõi liên tục, phương án chăm sóc phù hợp với thương tật, bệnh nền và tuổi tác; Trung tâm phải phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên để hội chẩn, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị; đặc biệt quan tâm đội ngũ trực tiếp chăm sóc; định mức nhân lực, đào tạo, thu hút, đãi ngộ và điều kiện làm việc phải phù hợp với tính chất đặc thù.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị quan tâm hơn đến đội ngũ trực tiếp chăm sóc thương binh, bệnh binh thông qua việc bảo đảm định mức nhân lực, đào tạo, thu hút, đãi ngộ và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất đặc thù.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chủ động hỗ trợ Trung tâm về y tế, hạ tầng, môi trường sống và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời quan tâm đầu tư các thiết chế chăm sóc người có công trong quá trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh chăm sóc vật chất, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần quan tâm đời sống tinh thần của thương binh, bệnh binh; tạo điều kiện để họ được gặp gỡ gia đình, đồng đội; lưu giữ lời kể, ký ức, kỷ vật như một phần di sản lịch sử và tổ chức cho thế hệ trẻ đến thăm, lắng nghe những câu chuyện thật.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đã trao quà tặng các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm và tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.