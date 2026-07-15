Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Doanh nghiệp sẽ có nơi thử nghiệm AI, robot trước khi đầu tư sản xuất

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cho biết Việt Nam dự kiến thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến, giúp doanh nghiệp, trường đại học thử nghiệm AI, robot và công nghệ mới trước khi đưa vào sản xuất.

Ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ KHCN Vũ Hải Quân làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cùng Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) và Tập đoàn Becamex về đề xuất thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam (VAMRC).

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao sáng kiến thành lập VAMRC và khẳng định Bộ KH&CN sẽ đồng hành cùng Becamex và A*STAR trong quá trình đầu tư, xây dựng trung tâm tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, hoạt động của VAMRC cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của sản xuất, tạo ra các kết quả có thể thử nghiệm, chuyển giao và triển khai ngay tại nhà máy. VAMRC sẽ trở thành nền tảng kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến.

Trung tâm sẽ tiếp nhận các bài toán từ doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và kiểm chứng công nghệ trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất. Mô hình này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của giải pháp, hạn chế rủi ro và giảm chi phí khi triển khai đầu tư ở quy mô lớn.

Toàn cảnh buổi làm việc về đề xuất thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam (VAMRC) ngày 15/7 tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các lĩnh vực ưu tiên của trung tâm gồm tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, chuyển đổi số nhà máy, sản xuất xanh và các giải pháp nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Không chỉ phục vụ nghiên cứu, VAMRC còn hướng tới xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu dùng chung. Doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trường đại học có thể khai thác hạ tầng này để nghiên cứu, chế tạo mẫu, thử nghiệm công nghệ và phát triển sản phẩm mới.

Đối với các nhà máy đang hoạt động, trung tâm có thể hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để nâng cấp thiết bị, tối ưu quy trình sản xuất và cải thiện năng suất mà không cần thay thế toàn bộ dây chuyền.

Kinh nghiệm từ Trung tâm Công nghệ Sản xuất Tiên tiến (ARTC) của A*STAR cho thấy giai đoạn đầu cần có nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nghiên cứu nòng cốt và các chương trình nghiên cứu ban đầu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần tham gia bằng việc đóng góp kinh phí, nhân lực và các bài toán sản xuất cụ thể để bảo đảm kết quả nghiên cứu gắn với nhu cầu thị trường.

Khi trung tâm hình thành năng lực nghiên cứu và có các kết quả ứng dụng, nguồn thu từ các dự án hợp tác với doanh nghiệp cùng các chương trình tài trợ cạnh tranh sẽ từng bước tăng lên, tạo nền tảng cho hoạt động bền vững.

VAMRC được kỳ vọng trở thành mô hình hợp tác mới giữa Nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp, đồng thời là một kết quả cụ thể trong hợp tác KH&CN giữa Việt Nam và Singapore sau chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.