TPBank đã đi được bao xa trên hành trình chinh phục mục tiêu “lãi vạn tỷ”?

Sau hai quý đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với hơn 4.668 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối quý II, tín dụng của TPBank tăng 9,62% so với đầu năm. Theo ngân hàng, dòng vốn được ưu tiên cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhóm khách hàng có chất lượng tín dụng tốt.

Song song với tăng trưởng tín dụng, nhà băng cho biết tỷ lệ nợ xấu (NPL) được duy trì dưới 1,5%. Đây là một trong những chỉ tiêu phản ánh chất lượng tài sản trong bối cảnh hoạt động cho vay tiếp tục mở rộng.

Năm 2026, TPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 10.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch đặt ra, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Như vậy, sau hai quý, nhà băng này thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch TPBank Đào Minh Phú cho biết năm nay ngân hàng đặt ra những thách thức không nhỏ vì sau những thành công đã đạt được, các mục tiêu tiếp theo sẽ lớn lao hơn. Giống như người leo núi, khi vượt qua một đỉnh núi thì đỉnh tiếp theo thường khó khăn hơn và dễ có tâm lý "ngủ quên trên chiến thắng".

Với mục tiêu lợi nhuận trên “TPBank sẽ chính thức bước vào câu lạc bộ của những ngân hàng có lợi nhuận trước thuế năm chữ số, tức là ngân hàng "lãi vạn tỷ", điều mà từ trước đến nay chúng ta chưa đưa vào trong từ điển của ngân hàng," ông Phú nhấn mạnh.

Năm nay, TPBank cũng kỳ vọng tổng tài sản dự kiến đạt 600.000 tỷ đồng tăng 19%, huy động vốn tăng 16% lên 391 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 15% lên 360.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2,5%, tương đương mặt bằng toàn ngành trong năm 2026.

Theo TPBank, động lực tăng trưởng trong năm nay đến từ việc mở rộng nguồn thu và tối ưu hiệu quả hoạt động. Cụ thể, ngân hàng sẽ cải thiện biên lãi ròng (NIM) thông qua việc giảm chi phí vốn, lựa chọn các lĩnh vực và ngành nghề cho vay phù hợp; Giảm tỷ lệ nợ xấu; Gia tăng nguồn thu ngoài lãi bằng việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng.

Ngoài ra, mục tiêu của TPBank trong năm nay còn là thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tên dự kiến là CTCP Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBank Insurance). Ngân hàng dự kiến sở hữu trên 50% vốn điều lệ, giá trị đầu tư tối đa là 400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TPBank dự kiến thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Ngân hàng con lấy tên là Ngân hàng TNHH Một Thành viên Tiên Phong VIFC (TPBank VIFC) do đơn vị này sở hữu 100% vốn. Thời hạn hoạt động là tối đa không quá 99 năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 329.

Ngân hàng con dự kiến có vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tuân thủ quy định về vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiện hành.