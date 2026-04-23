Thay ông Bùi Thành Nhơn, tân Chủ tịch Novaland là ai?

Ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu làm Chủ tịch Tập đoàn Novaland, thay thế vị trí nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn.

Ngày 23/4, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Bùi Thành Nhơn. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông cùng ngày, ông Quân đã được bầu làm thành viên HĐQT.

Ông Bùi Cao Nhật Quân sinh năm 1982, tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ). Ông là con trai của nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn.

Ông Quân gia nhập Novaland từ năm 2007 khi 25 tuổi và đã đảm nhiệm nhiều vị trí như Tổng giám đốc Novaland (2007-2012), thành viên HĐQT Novaland (2009-2017), Phó chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015-6/2022 và 5/2025-4/2026), thành viên HĐQT Nova Holding (2021-2022) và Phó chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ 2022 đến nay).

Gần đây, ông Quân cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT NovaGroup.

Song song với việc chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT, Novaland cũng thành lập Ủy ban Chiến lược – ESG và bổ nhiệm ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch. Ủy ban này có nhiệm vụ tham mưu chiến lược phát triển trung và dài hạn, đồng thời đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG.

Theo thông tin từ Novaland, ông Bùi Thành Nhơn sẽ tiếp tục đóng vai trò định hướng, giám sát và truyền cảm hứng, hỗ trợ Novaland bước vào giai đoạn phát triển mới. Tại ĐHĐCĐ, ông Nhơn cũng bày tỏ niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo trẻ - những người đã trưởng thành qua thử thách và kỳ vọng doanh nghiệp sẽ sớm phục hồi, tăng trưởng trở lại.

Về phía tân Chủ tịch, ông Bùi Cao Nhật Quân cho biết Novaland đang triển khai một chương trình cải cách toàn diện, trong đó ưu tiên hàng đầu là thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng và nhà đầu tư. Đồng thời, ông cũng đã đảm nhiệm vai trò Chủ tịch NovaGroup thay cho ông Bùi Thành Nhơn, đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuyển giao thế hệ tại hệ sinh thái Nova.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.700 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 1.850 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2025 nhằm ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông, ông Bùi Thành Nhơn cho biết trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tập trung hoàn thiện và nỗ lực thực hiện các cam kết tại những dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, cùng các dự án ở trung tâm TP.HCM như The Grand Manhattan, Victoria Village, The Park Avenue.

Trong năm 2026, Novaland dự kiến bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, cấp 4.300 giấy chứng nhận và mở bán mới 2.100 sản phẩm. Doanh nghiệp cũng cho biết đang sở hữu trên 2.400 ha quỹ đất chưa triển khai và sẽ lựa chọn phát triển có chọn lọc, ưu tiên các dự án có khả năng tạo dòng tiền và giá trị dài hạn.