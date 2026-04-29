Vì sao Shark Hưng xin rút khỏi HĐQT Cen Land?

Ông Phạm Thanh Hưng cho biết đã được bầu vào HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng muốn tập trung vào công việc cá nhân và định hướng mới nên xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) vừa công bố thông tin về thành viên hội đồng quản trị. Theo đó, Cen Land đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng (hay còn được gọi là Shark Hưng).

Trong đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết ông đã được bầu vào hội đồng quản trị Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng hiện muốn tập trung vào công việc cá nhân và có định hướng mới cho bản thân nên xin từ nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị công ty.

Theo Cen Land, việc từ nhiệm của ông Hưng sẽ được trình đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định. Dự kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CRE diễn ra ngày 22/5 tới.

Hồi cuối năm 2025, tài khoản Facebook của ông Hưng có đăng tải một bài viết sau khi có thông tin công an xuất hiện ở Hyra Holdings - doanh nghiệp ông Nguyễn Thanh Hưng làm Thành viên HĐQT.

Nói với VietTimes khi đó, shark Hưng cho biết những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp liên quan công ty Hyra Holdings được mạng xã hội nhắc tới gần đây do cá nhân ông Hưng thực hiện, không liên quan CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land – Mã: CRE), nơi ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

“Hyra có làm sao đâu. Cơ quan công an đến làm việc với cá nhân ở công ty, không phải với Hyra”, ông Hưng thông tin thêm.

Về nội dung lan truyền trên mạng xã hội, ông Hưng nói những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Ông mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống.

Ông Hưng sinh năm 1972 tại Hà Nội, được biết đến là doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông Hưng gắn bó với Cen Land từ giai đoạn đầu thành lập đến nay.

Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm một số chức vụ khác trong các công ty cùng hệ sinh thái như thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ, Chủ tịch Công ty cổ phần Cen Academy...

Năm 2025, Cen Land ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 1.300 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của doanh nghiệp nằm ở sự cải thiện mạnh của dòng tiền. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương khoảng 297 tỷ đồng, trong khi năm trước âm tới 590 tỷ đồng, cho thấy khả năng tạo tiền từ hoạt động cốt lõi đã được cải thiện đáng kể.