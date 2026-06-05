Hành trình thăng tiến của tân CEO CMC Đặng Tùng Sơn

Từ một nhân sự gắn bó hơn một thập kỷ tại CMC, ông Đặng Tùng Sơn vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển gắn với chiến lược AI-X.

Chủ tịch CMC trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Đặng Tùng Sơn.

Chân dung tân CEO thế hệ 8X

Tập đoàn Công nghệ CMC vừa bổ nhiệm ông Đặng Tùng Sơn giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 1/6/2026. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Đặng Tùng Sơn giữ vị trí Phó Chủ tịch cấp cao (SVP), Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC.

Ông Sơn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Gia nhập CMC từ năm 2012, ông Sơn lần lượt giữ các chức vụ giám đốc khối kinh doanh quốc tế, phó tổng giám đốc, giám đốc kinh doanh và marketing tại CMC Telecom.

Từ tháng 10/2024-5/2026, ông đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch cấp cao (SVP) kiêm giám đốc chiến lược tại Tập đoàn CMC. Ông Sơn kinh qua nhiều vị trí quan trọng liên quan đến chiến lược tập đoàn, kinh doanh, phát triển thị trường và hạ tầng số.

Ông Sơn được xem là một trong những lãnh đạo tham gia trực tiếp vào nhiều chương trình chiến lược lớn của CMC như chiến lược Digital Hub giai đoạn 2019-2022, chiến lược chuyển đổi AI giai đoạn 2024-2026, đề án AI-X quốc gia và chiến lược đổi mới lần thứ hai của tập đoàn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Về học vấn, tân CEO CMC tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sở hữu bằng Thạc sĩ Viễn thông của Đại học Sorbonne – Pierre and Marie Curie (Pháp) và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Asian Institute of Technology (AIT, Thái Lan).

Dấu ấn tại CMC Telecom

Trong quá trình công tác, ông Đặng Tùng Sơn gắn liền với sự phát triển của CMC Telecom - một trong những đơn vị thành viên chủ lực của tập đoàn.

Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC Đặng Tùng Sơn.

Ông Sơn góp phần đưa CMC Telecom đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu kép 18% giai đoạn 2019-2025, chiếm khoảng 60% thị phần DC/DR trong ngành ngân hàng và phục vụ hơn 70% tập đoàn đa quốc gia thuộc Top 100 Forbes.

Ông cũng tham gia thúc đẩy phát triển nền tảng CMC Cloud, mở rộng hợp tác với các hãng công nghệ toàn cầu như AWS, Google Cloud và Microsoft, đồng thời triển khai dịch vụ Cloud Express kết nối trực tiếp với các khu vực điện toán đám mây trong khu vực.

Trong lĩnh vực kết nối quốc tế, ông góp phần đưa CMC Telecom đạt các tiêu chuẩn MEF CE 2.0 và MEF 3.0, đồng thời là đại diện sáng lập Hội đồng MEF Đông Nam Á.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông Sơn được biết đến là lãnh đạo chú trọng đào tạo nhân lực. Từ năm 2018, ông nhiều lần được bình chọn là "Giảng viên nội bộ được yêu thích nhất" của CMC, tham gia đào tạo và chia sẻ kiến thức cho hàng nghìn cán bộ nhân viên trong hệ sinh thái tập đoàn.

Nhận trọng trách đưa CMC tăng tốc AI-X

Theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Điều hành CMC, việc lựa chọn thế hệ lãnh đạo mới nằm trong chiến lược tăng tốc chuyển đổi AI của tập đoàn.

"Chúng tôi tin rằng AI sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong thập kỷ tới. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ số và AI quy mô tỷ đô, CMC cần một đội ngũ lãnh đạo trẻ trung, giàu năng lượng, sẵn sàng đổi mới và tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa", ông Chính cho biết.

Trên cương vị mới, ông Đặng Tùng Sơn sẽ cùng ban lãnh đạo điều hành mô hình tổ chức gồm 5 khối kinh doanh chủ chốt: Hạ tầng số; Công nghệ và Giải pháp; Công nghệ mới và Công nghệ chiến lược; Kinh doanh toàn cầu; Giáo dục và Phát triển nguồn lực.

Việc bổ nhiệm ông Đặng Tùng Sơn diễn ra sau khi CMC lần đầu tiên vượt mốc doanh thu 10.500 tỷ đồng sau 33 năm phát triển. Năm tài chính 2025, doanh thu tập đoàn đạt hơn 10.554 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2024.

Theo CMC, đây không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự cấp cao mà là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới 2026-2030, với trọng tâm là AI-X - chuyển đổi AI toàn diện.

CMC xác định AI-X không chỉ là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một số hoạt động riêng lẻ mà là quá trình chuyển đổi toàn diện từ quản trị, vận hành đến phát triển sản phẩm, dịch vụ và mô hình tạo giá trị cho khách hàng.

Với hơn 6.000 nhân sự cùng chiến lược mở rộng toàn cầu, CMC kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ giúp tập đoàn tăng tốc hiện thực hóa tham vọng trở thành doanh nghiệp công nghệ và AI mang tầm khu vực, đồng thời tham gia sâu hơn vào các bài toán công nghệ chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên AI.