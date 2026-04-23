Vincom Retail sắp vận hành Vincom Plaza Đan Phượng

Hoàng Dung
Năm 2026, Vincom Retail dự kiến đưa vào vận hành Vincom Plaza Đan Phượng với quy mô 25.000m² sàn. Năm 2027 doanh nghiệp phấn đấu có thêm 2 trung tâm thương mại.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Thông tin này được bà Phạm Thị Ngọc Hà - Giám đốc Tài chính Vincom Retail - thông tin tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2026, doanh thu Vincom Retail thực hiện được 25%, lợi nhuận 30% kế hoạch năm đặt ra.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.132 tỷ đồng, lãi trước thuế 5.375 tỷ đồng. Lưu lượng khách đến các trung tâm thương (TTTM) tăng 13–15% so với cùng kỳ. Doanh số của các gian hàng chia sẻ doanh thu tăng trưởng khoảng 23 - 25%.

Lãnh đạo Vincom Retail cho rằng đây được xem là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng cả năm, trong bối cảnh sức mua đang dần cải thiện.

2-2116.jpg
Bà Phạm Thị Ngọc Hà - Giám đốc Tài chính Vincom Retail.

Nói thêm về kế hoạch kinh doanh, Chủ tịch HĐQT Trần Mai Hoa cho biết trong giai đoạn 2026 - 2027, để giữ đà tăng trưởng, doanh nghiệp sẽ tập trung vào tối ưu hóa các TTTM. Theo bà Hoa, cơ hội tăng trưởng doanh thu vẫn còn khi tăng tỷ lệ lấp đầy (hiện là 88%).

Thứ hai là tiềm năng về doanh số bán lẻ khi thị trường Việt Nam có nhiều tín hiệu tốt.

Bên cạnh đó, Vincom Retail có thêm trụ cột kinh doanh là Vincom Collection. "Chúng tôi sẽ chuyên nghiệp hóa việc quản lý bất động sản thương mại cho các nhà đầu tư. Chúng tôi đánh giá cực kỳ tiềm năng, giống như các khu phố sầm uất tại Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp".

Thứ tư, doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa việc cho thuê quảng cáo, khai thác mặt tiền, diện tích hầm, thậm chí cả khu vực nhà vệ sinh của TTTM để giữ tốc độ tăng trưởng.

Dự kiến mở thêm 1-2 trung tâm thương mại năm 2027

Liên quan đến chiến lược mở rộng, ông Trần Hồng Dương - Giám đốc Đầu tư cho biết quỹ đất phát triển trung tâm thương (TTTM) ở khu vực trung tâm đã hết hoặc giá cao. Trong khi đó, Vincom Retail có lợi thế song hành cùng với hệ sinh thái của Vingroup nên có thể mở rộng quỹ đất ra các khu vực bên ngoài.

“Chúng tôi đang sở hữu 1,9 triệu m2 diện tích sàn, tương lai phát triển thêm 1,6 triệu m2, sau 2030 có thể lên 3,5 triệu m2”, ông Dương thông tin.

Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở Vincom Plaza Đan Phượng với diện tích khoảng 25.000 m². Năm 2027, dự kiến mở thêm 1 - 2 TTTM.

Năm 2028 sẽ là giai đoạn đột phá khi các dự án lớn gắn liền với hạ tầng giao thông (như tuyến đường sắt trên cao tuyến TP.HCM - Cần Giờ) bắt đầu thành hình.

1-943.jpg
Ông Trần Hồng Dương - Giám đốc Đầu tư Vincom Retail.

Tổng Giám đốc Phạm Thị Thu Hiền cũng tiết lộ Vincom Retail hiện có 1.000 khách thuê đồng hành. Theo bà, quỹ đất nội đô hiện nay không thể đáp ứng được nhu cầu mở rộng quy mô lớn của các thương hiệu bán lẻ này tại thị trường Việt Nam.

“Năm 2025, chúng tôi khai trương các TTTM ở Vũ Yên hay Ocean City dù khá xa trung tâm. Tỷ lệ lấp đầy ngày khai trương tại Vincom Mega Mall Royal Island đạt tới 100%, và tại Ocean City đạt 95%. Chúng tôi rất tự tin rằng bất cứ khi nào mở trung tâm ở khu ven, lòng tin của khách thuê sẽ là động lực phát triển”, bà Hiền nhấn mạnh.



