Người được giới thiệu làm Tổng giám đốc Petrovietnam là ai?

Ông Lê Mạnh Cường - người được giới thiệu làm Tổng giám đốc Tập đoàn Petrovietnam có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí.

Ngày 24/4, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các vị trí Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, Petrovietnam đang định hướng chuyển dịch và mở rộng để trở thành một tập đoàn công nghiệp năng lượng, tập trung quản lý theo ba nhóm lĩnh vực chính là năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Đồng thời, Tập đoàn cũng đặt mục tiêu phấn đấu là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới. Đây là một mục tiêu được đánh giá rất tham vọng, đòi hỏi sự thống nhất và quyết tâm cao độ từ toàn thể cán bộ, lãnh đạo, người lao động trong toàn Petrovietnam.

Chính vì vậy, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo để phù hợp với quy mô lớn và các nhiệm vụ mới là rất cấp thiết, nhất là đối với vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Sau bỏ phiếu, Tập đoàn đã tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu đồng chí Lê Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn để các cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn chức danh Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam.

Ông Lê Mạnh Cường (bên trái) được trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam hồi tháng 9/2024. Ảnh: Petrovietnam.

Ông Lê Mạnh Cường, sinh năm 1974, quê quán Hải Dương (cũ). Ông có bằng Đại học Hàng hải và Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Mạnh Cường bắt đầu gia nhập vào ngành dầu khí với vai trò là Thủy thủ tại Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC vào năm 1995.

Sau đó, oing Cường làm việc tại PTSC (sau này là Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – Mã: PVS) – thành viên của Petrovietnam, kinh qua nhiều vị trí như Phó trưởng Phòng Thương mại, Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch Sản xuất, Phó phòng phụ trách Phòng Phát triển Kinh doanh và Quản lý Dự án, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh & Quản lý Dự án, Trưởng ban Phát triển Kinh doanh & Quản lý Dự án xuyên suốt đến năm 2009.

Từ tháng 8/2009, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PTSC. Ông cũng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao tại các công ty thành viên thuộc PTSC như Công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA (Singapore) và PTSC AP (Singapore).

Đến tháng 5/2018, ông Cường ngồi ghế Tổng Giám đốc PTSC và thôi chức vụ này sau 6 năm.

Tháng 9/2024, ông Lê Mạnh Cường, khi đó là Tổng giám đốc PTSC đã được Petrovietnam bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Sau chưa đầy 2 năm, ông Cường được giới thiệu lên chức Tổng Giám đốc Petrovietnam như hiện tại.