Bầu Hiển hé lộ thời điểm SHB khởi công trụ sở trên "khu đất vàng" Lý Thường Kiệt

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã hé lộ thời điểm SHB khởi công trụ sở trên "khu đất vàng" Lý Thường Kiệt.

Dự án đã được TP Hà Nội chấp thuận xây dựng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên chiều nay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), nhiều cổ đông đã đặt câu hỏi về kế hoạch tăng vốn, chiến lược chuyển nhượng các ngân hàng tại Lào và Campuchia, cũng như định hướng hợp tác công nghệ và tín dụng bất động sản của nhà băng.

Trả lời cổ đông, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết SHB luôn mong muốn tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính và tiếp tục mở rộng vị thế tại thị trường trong nước cũng như khu vực. Tuy nhiên, việc tăng vốn phải đảm bảo các chỉ số tài chính theo chuẩn quốc tế, đồng thời cân nhắc đến lợi ích của cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ.

Theo ông Hiển, ban lãnh đạo ngân hàng đang rất trăn trở với kế hoạch tăng vốn nhưng phải thực hiện một cách thận trọng. “Chúng tôi rất muốn tăng vốn nhanh, song cần đảm bảo các yếu tố an toàn và bền vững,” ông nói.

SHB ra mắt nhận diện thương hiệu mới, lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S và triết lý như “trời tròn đất vuông”

Tại đại hội, lãnh đạo SHB cũng chia sẻ thông tin về dự án trụ sở mới của ngân hàng tại khu đất 31-33 Lý Thường Kiệt. Theo ông Hiển, dự án đã được TP Hà Nội chấp thuận xây dựng với quy mô 14 tầng nổi và 5 tầng hầm. Hiện SHB đang tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và dự kiến khởi công công trình vào đầu năm 2027.

Về kế hoạch chuyển nhượng hai ngân hàng con tại Lào và Campuchia, Chủ tịch SHB cho biết quá trình này vẫn đang được triển khai. Tại Lào, ngân hàng đang chờ sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương Lào và tiếp tục đàm phán với đối tác.

Trong khi đó, thị trường Campuchia được đánh giá khó khăn hơn do nhiều ngân hàng quốc tế cũng đang gặp thách thức tại quốc gia này. SHB cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp, đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông khi chuyển nhượng vốn.

Một nội dung khác được cổ đông quan tâm là khả năng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược khi thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng. Ông Hiển cho rằng việc nâng hạng thị trường sẽ tạo cơ hội lớn không chỉ cho SHB mà còn cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông, hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến ngân hàng, song SHB đang hướng tới lựa chọn một đối tác “chung thủy”, có thể tham gia vào quản trị điều hành và kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng hành cùng ngân hàng trong trung và dài hạn.

“Để nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhằm đẩy giá cổ phiếu tăng không phải là điều khó, nhưng chúng tôi muốn tìm một nhà đầu tư thực sự gắn bó,” ông nói và cho biết ngân hàng kỳ vọng sẽ lựa chọn được đối tác chiến lược ngay trong năm nay.

Tín dụng bất động sản đảm bảo các giới hạn an toàn

Liên quan đến tín dụng bất động sản, ông Hiển thông tin SHB là một trong những ngân hàng có tỷ trọng cho vay lĩnh vực này tương đối lớn nhưng vẫn đảm bảo các giới hạn an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khi nhiều dự án bất động sản được tháo gỡ vướng mắc, lĩnh vực này sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế, bởi sự phát triển của bất động sản có thể kéo theo hàng chục ngành nghề khác.

SHB hiện cũng tham gia tài trợ cho nhiều dự án hạ tầng quốc gia và các dự án động lực tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, đồng thời triển khai chương trình cho vay hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà.

Theo lãnh đạo ngân hàng, hoạt động cho vay bất động sản không chỉ hỗ trợ khách hàng cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh tế khác, qua đó tạo động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho SHB trong năm 2026.

Tại đại hội, vấn đề hợp tác công nghệ cũng được cổ đông đặt ra. Phó chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh cho biết SHB đang hợp tác với Huawei trong việc đánh giá hệ thống công nghệ thông tin và tư vấn kiến trúc công nghệ cho ngân hàng trong tương lai. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ lựa chọn các hạng mục hợp tác phù hợp với quy định của Việt Nam, đảm bảo yêu cầu về an ninh và bảo mật.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh thêm SHB coi công nghệ là nền tảng cho bước phát triển mới, song mọi hoạt động hợp tác đều phải gắn với chiến lược kinh doanh và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý. Ngoài Huawei, ngân hàng cũng đang làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ trong nước nhằm tăng cường năng lực chuyển đổi số.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Đại hội hôm nay là phần giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB do Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB được lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S, và triết lý như “trời tròn đất vuông”, thể hiện tinh thần kết nối với bản sắc dân tộc và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia.