Chân dung tân Chủ tịch PVOIL

Ông Dương Mạnh Sơn - Phó tổng giám đốc Petrovietnam được bầu vào HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 24/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, UPCoM: OIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), chính thức thông qua công tác nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, ông Dương Mạnh Sơn - Phó tổng giám đốc Petrovietnam được bầu vào HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL.

Cụ thể, ĐHĐCĐ PVOIL đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Cao Hoài Dương để nhận nhiệm vụ mới tại Petrovietnam. Đồng thời, ông Nguyễn Đức Kện cũng được miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát để nghỉ hưu theo quy định.

Cùng với đó, các cổ đông đã tín nhiệm bầu ông Dương Mạnh Sơn vào HĐQT, cùng ông Nguyễn Ngọc Nam tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Mậu Dũng cũng đã tái cử vào HĐQT PVOIL.

Ngay sau đó, HĐQT và Ban Kiểm soát PVOIL đã họp và nhất trí bầu ông Dương Mạnh Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, còn ông Lê Vinh Văn đảm nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát tổng công ty.

Ông Dương Mạnh Sơn sinh năm 1969, quê tại Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ thạc sĩ quản trị doanh nghiệp và là kỹ sư cơ khí chế tạo máy - công nghệ hàn.

Ông từng có thời gian công tác tại các đơn vị trực thuộc Petrovietnam như Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với vai trò là tổng giám đốc, và sau đó được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Tập đoàn Petrovietnam từ tháng 9/2022.

Về tình hình kinh doanh của PVOIL, năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 151.000 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 654 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, PVOIL ghi nhận tăng trưởng vượt bậc khi sản lượng tăng hơn 2 lần, doanh thu hơn 3 lần, lập kỷ lục 4 năm liên tiếp, điều này giúp PVOIL xếp hạng 88 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500). Hệ thống bán lẻ cũng đạt gần 1.000 cửa hàng xăng dầu, tăng hơn 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020.

Bước sang năm 2026, PVOIL đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 820 tỷ đồng; tập trung đảm bảo nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu, đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, triển khai xăng E10 toàn hệ thống từ tháng 4/2026 và kinh doanh Jet A-1 từ quý IV/2026, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và dịch vụ phi xăng dầu. Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu PVOIL đạt hơn 70.000 tỷ đồng.