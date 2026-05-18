Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Trong vụ PC1 mới đây, có tổng cộng 4/5 thành viên HĐQT đều vướng vòng lao lý. Trong khi ban điều hành có 8 người, thì 5 người bị điều tra. Đáng nói, những lãnh đạo hầu hết đã gắn bó với PC1 từ những năm đầu 2000.

7 lãnh đạo PC1 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Mới đây, CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) vừa công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 cá nhân là lãnh đạo, nhân sự nội bộ của doanh nghiệp để điều tra các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ngoài ra, con trai ông Tuấn là Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát - cũng bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường - Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam (báo cáo của PC1 không nêu rõ tội danh bị điều tra).

Dưới đây là hồ sơ của 7 lãnh đạo đang bị Cơ quan chức năng tiến hành điều tra:

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Theo báo cáo thường niên năm 2025, ông Trịnh Văn Tuấn sinh năm 1962, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ngoài ghế nóng tại PC1, ông Tuấn còn đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Thành viên HĐQT CTCP Western Pacific, Thành viên HĐQT CTCP Gang thép Cao Bằng và là Thành viên độc lập HĐQT CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Ông Tuấn đã bắt đầu tham gia vào PC1 từ những năm đầu 2000. Giai đoạn tháng 2/2002 đến tháng 8/2005, ông Tuấn làm việc tại Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Giám đốc Xí nghiệp Lắp trạm và Xây dựng dân dụng Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1) – tiền thân của PC1 hiện tại.

Từ tháng 9/2005 đến 9/2007, ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – CTCP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long.

Ba năm sau đó, ông Tuấn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PCC1. Đến tháng 4/2010, ông Tuấn được giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PCC1. Từ tháng 12/2021 đến nay, ông Tuấn ngồi ghế Chủ tịch Tập đoàn PC1.

Như vậy ông Trịnh Văn Tuấn đã tham gia vào PCC1 – PC1 từ năm 2002, tức tròn 24 năm.

Tại cuối 2025, cá nhân vị Chủ tịch nắm tổng cộng 87,9 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết là 21,382%. Tạm tính theo mức giá PC1 hiện tại thì tài sản của cá nhân ông Tuấn vào khoảng trên 1.500 tỷ đồng.

Phó Tổng giám đốc Trịnh Ngọc Anh

Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn có 2 người con. Trong đó, ông Trịnh Ngọc Anh (sinh năm 1991) nắm giữ chức Phó Tổng giám đốc PC1. Bị can này có trình độ là Cử nhân quản trị kinh doanh.

Ngoài vai trò là Phó Tổng giám đốc PC1, ông Trịnh Ngọc Anh còn đang ngồi ghế Chủ tịch HĐQT CTCP khoáng sản Tấn Phát, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại CTCP Đầu tư năng lượng Miền Bắc, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Thủy điện Trung Thu. Đây đều là công ty con của PC1.

Trước khi vào PC1, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, ông Trịnh Ngọc Anh giữ vị trí Trưởng Phòng Kinh doanh khối doanh nghiệp tại Công ty HP Việt Nam. Giai đoạn 2018–2020, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều vai trò trong lĩnh vực kinh tế và quản lý dự án tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát và CTCP Hoàng Gia Cao Bằng.

Gia nhập PC1 từ tháng 8/2020 với vai trò Trợ lý Tổng giám đốc, ông sau đó trở thành Chuyên viên quản lý kinh tế thuộc Ban Quản lý dự án Năng lượng của doanh nghiệp này từ tháng 11/2020. Đến ngày 15/7/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc PC1.

Tới cuối 2025, ông Ngọc Anh sở hữu gần 21.000 cổ phiếu PC1, tương đương 0,005% vốn tập đoàn.

Sơ yếu lý lịch của hai cha con Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Ngọc Anh. Nguồn: Báo cáo thường niên 2025.

Ông Vũ Ánh Dương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Vũ Ánh Dương sinh năm 1979, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại PC1. Ông có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và hiện sở hữu hơn 1,18 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,289% cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Dương đã gắn bó với PC1 từ 2009, với vai trò đầu tiên là Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Thị trường. Sau đó là các chức vụ như Trưởng Ban Quản lý Dự án Năng lượng. Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2021, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc PC1.

Từ tháng 6/2020 đến nay, ông đồng thời là Thành viên HĐQT của PC1 và đảm nhiệm nhiều vị trí Chủ tịch tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy điện, điện gió như Thủy điện Sông Gâm, Điện gió Liên Lập, Điện gió Phong Huy và Điện gió Phong Nguyên.

Ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Võ Hồng Quang sinh năm 1975, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tại PC1. Ông có trình độ Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và hiện sở hữu hơn 7,74 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 1,884% cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông bắt đầu công tác tại PC1 từ năm 2001 với vai trò Phó Phòng Marketing, sau đó đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban đại diện Miền Nam giai đoạn 2002–2007. Từ năm 2006, ông là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1 từ đó đến nay.

Ngoài vai trò tại PC1, ông Võ Hồng Quang còn giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại các doanh nghiệp thành viên như Chủ tịch HĐQT CTCP PC1 Miền Nam, CTCP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam, cùng các Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Tư Liêm và Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông.

Ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Minh Đệ sinh năm 1975, là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tại PC1. Ông có trình độ Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và đang sở hữu hơn 3,79 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,923% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trước khi tham gia điều hành tại PC1, ông từng giữ chức Giám đốc CTCP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long giai đoạn 2006 - 2008.

Sau đó ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ tại PC1. Từ tháng 4/2009 đến nay, ông là Tổng giám đốc Công ty TNHH Chế tạo Cột thép Đông Anh.

Gia nhập ban lãnh đạo PC1 từ năm 2014 với vai trò Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Minh Đệ tiếp tục được bầu làm Thành viên HĐQT từ tháng 4/2015. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực cột thép và kết cấu thép như CTCP Cột thép mạ kẽm Thái Nguyên và CTCP Công nghệ Kết cấu thép Quốc tế.

Ba nhân sự đang đồng thời có trong dàn HĐQT cùng với ban điều hành PC1: Vũ Ánh Dương, Võ Hồng Quang và Nguyễn Minh Đệ. Nguồn: Báo cáo thường niên 2025.

Ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng Giám đốc

Ông Đặng Quốc Tưởng sinh năm 1981, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc PC1. Ông là một Kỹ sư điện và đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Tính đến thời điểm cuối 2025, ông Tưởng sở hữu 818.709 cổ phiếu của công ty, tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết là 0,199%.

Ông Tưởng cũng là số ít trong dàn lãnh đạo hiện tại gia nhập PC1 từ rất sớm. Xuất phát điểm là Kỹ sư Ban đại diện Miền Nam thuộc PC1 từ năm 2004, ông tiếp tục chuyển về làm Kỹ sư tại Phòng Kỹ thuật Công nghệ trong giai đoạn tháng 7/2008 - 8/2008.

Từ Phó phòng, ông Tưởng thăng tiến lên Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ từ tháng 11/2009 – 06/2018.

Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quản lý dự án EPC từ tháng 11/2018 đến tháng 9/2019, và chính thức được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn PC1 từ tháng 10/2019 cho đến nay.

Bên cạnh vai trò tại tập đoàn PC1, ông Đặng Quốc Tưởng còn giữ chức Chủ tịch tại những công ty hệ sinh thái PC1 là CTCP PC1 Thăng Long, CTCP PC1 Mỹ Đình, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ, CTCP Năng lượng Bảo Lâm, và CTCP PC1 Năng lượng xanh.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2025.

Bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Minh Việt sinh năm 1976, hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng tại PC1. Tính đến thời điểm báo cáo, bà Việt trực tiếp sở hữu 517.594 cổ phiếu của công ty, tương đương với tỷ lệ 0,126%.

Về quá trình công tác, bà đã có hơn 25 năm gắn bó và cống hiến qua nhiều vị trí từ cấp cơ sở đến cấp quản lý cao cấp trong hệ thống của doanh nghiệp.

Bà bắt đầu sự nghiệp từ năm 2000 với vị trí Chuyên viên Phòng tài chính kế toán Xí nghiệp Dịch vụ và Xây lắp điện (tiền thân của PC1) cho đến tháng 4/2003. Sau đó, bà Việt lên chức vụ Phó phòng tài chính kế toán, và đến 2014, bà chính thức là Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính – Kế toán CTCP Tập đoàn PC1

Bên cạnh vai trò then chốt tại tập đoàn, bà Trần Thị Minh Việt còn tham gia công tác quản lý tại tổ chức khác với tư cách là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Công nghệ.