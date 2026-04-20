Thái tử nhà Novaland tái xuất sau lùm xùm đời tư, hé lộ khối tài sản nghìn tỷ

Ông Bùi Cao Nhật Quân từng viết đơn từ nhiệm mọi chức vụ trong HĐQT và ban điều hành của Novaland năm 2017. Kể từ lùm xùm đời tư khi đó, thiếu gia họ Bùi ít xuất hiện trước truyền thông.

Trở lại sau gần 1 thập kỷ vắng bóng

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào ngày 23/4 tới đây tại NovaWorld Phan Thiet, tỉnh Lâm Đồng, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) sẽ bầu bổ sung, thay thế 3 vị trí thành viên HĐQT.

Trong danh sách các ứng viên được công bố, ngoài ông Hoàng Đức Hùng, Thành viên độc lập HĐQT và ông Phạm Tiến Vân, Thành viên HĐQT còn có ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn.

Động thái này diễn ra khi mới đây, ông Quân được ông Bùi Thanh Nhơn nhường ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup.

Theo thông tin công bố, ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Western Washington Mỹ; là thế hệ lãnh đạo kế cận đã có hơn 20 năm gắn bó với tập đoàn, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường.

Các vị trí vị thiếu gia nhà họ Bùi đã trải qua gồm: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (2007 - 2012), Thành viên HĐQT Novaland (2009 - 2017), Phó Chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015 - tháng 6/2022 và tháng 5/2025 - tháng 4/2026), Thành viên HĐQT Nova Holding (2021 - 2022), Phó Chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ năm 2022 đến nay).

Đáng chú ý, hồi tháng 5/2017, ông Bùi Cao Nhật Quân đã viết đơn từ nhiệm mọi chức vụ trong HĐQT và ban điều hành của Novaland vì lý do cá nhân, bao gồm chức Phó Chủ tịch HĐQT cùng với Phó Tổng Giám đốc. Kể từ đó, vị thiếu gia ít xuất hiện trước truyền thông sau những lùm xùm về đời tư.

Giờ đây, sau 9 năm vắng bóng, thiếu gia nhà Novaland tái xuất trở lại, trước hết là tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa LPBank và Novaland hôm 16/3 mới đây. Khi đó, ông Bùi Cao Nhật Quân xuất hiện với chức vụ được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.

Vị trí “Chủ tịch Hội đồng điều hành” không có trong điều lệ doanh nghiệp, song với chức danh này, ông Quân cho thấy được sức ảnh hưởng trong hoạt động điều hành của Novaland.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (thứ 4 từ trái sang) là con trai của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn. Ảnh: Novaland.

Năm 2026 được Novaland đề ra mục tiêu đầy tham vọng: doanh thu tăng hơn 3 lần lên 22.715 tỷ đồng, quay lại quỹ đạo có lãi với 1.852 tỷ đồng và khép lại quá trình tái cấu trúc.

Bên cạnh những phương án tài chính, Novaland cũng lên kế hoạch tái cấu trúc quản trị với việc bầu thay thế 3 thành viên HĐQT mới.

Theo tập đoàn, định hướng nhân sự được nhấn mạnh không chỉ ở kinh nghiệm, mà ở năng lực thích ứng với bối cảnh mới: tư duy hệ thống, khả năng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tinh thần “thực chiến”.

Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết khi Novaland xác định 2026 là năm cuối của quá trình tái cấu trúc, đồng thời là điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo - nơi quản trị không còn đơn thuần là vận hành, mà phải đủ linh hoạt để thích ứng với những biến động ngày càng khó lường của thị trường.

Sở hữu khối tài sản hơn nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo quản trị 2025, cá nhân ông Bùi Cao Nhật Quân nắm giữ hơn 75,3 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 3,678% vốn của Novaland.

Tạm tính thị giá cổ phiếu NVL chốt phiên 19/4 ở mức 17.050 đồng/cp, ước tính khối tài sản của cá nhân vị thiếu gia nhà họ Bùi này gần 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Quân sắp tới sẽ được gia tăng thêm khi Novaland đang có kế hoạch chia cổ phiếu theo tỷ lệ 40:3, tức là cổ đông cứ sở hữu 40 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Theo ghi nhận, Novaland từng ghi nhận một khoản phải thu đối với ông Bùi Cao Nhật Quân số tiền 76 tỷ đồng. Khoản này xuất hiện từ năm 2020, và được thuyết minh là “tiền đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Song mãi đến cuối quý IV/2025 vừa rồi, khoản nợ này của ông Quân đối với Novaland mới được tất toán.