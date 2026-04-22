Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: "Không bao giờ quay lại sản xuất xe xăng"

Tại ĐHĐCĐ Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) diễn ra sáng nay (22/4), một cổ đông gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo vì sự tăng trưởng mạnh của cổ phiếu trong năm qua, đồng thời đặt ra một số câu hỏi liên quan đến định hướng chiến lược.

Cổ đông này cho biết trong 5 năm qua xu hướng xe điện trên thế giới phát triển mạnh, nhưng gần đây nhiều hãng đang quay lại phát triển dòng hybrid. Vì vậy cổ đông hỏi liệu VinFast có điều chỉnh chiến lược theo hướng này hay không.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng bày tỏ lo ngại về chi phí mở rộng thị trường và chi phí vận hành của hãng, đồng thời cho rằng phần mềm trên một số mẫu xe như VinFast VF e34 hay VinFast VF 8 vẫn còn tồn tại một số trục trặc nhất định. Ngoài ra, cổ đông đặt câu hỏi vì sao trong 2 năm qua doanh nghiệp chưa đẩy mạnh hơn mảng xe cho thuê và dịch vụ tài xế của Xanh SM để sớm chiếm lĩnh thị trường.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ kiên định với chiến lược xe điện và không quay lại sản xuất xe xăng truyền thống.

Theo ông, doanh nghiệp đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm kéo dài quãng đường di chuyển, trong đó có phương án sử dụng bộ phận sạc bằng xăng để hỗ trợ trong trường hợp khách hàng ở khu vực thiếu trạm sạc hoặc quên sạc pin, dù xe vẫn vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện.

Liên quan đến hoạt động vận hành, ông cho biết VinFast đang thực hiện tái cấu trúc các hoạt động trên phạm vi toàn cầu nhằm tối ưu hệ thống và nâng cao hiệu quả. Với mảng pin - yếu tố then chốt của xe điện - doanh nghiệp đang triển khai chiến lược cân đối giữa nhiều nguồn cung.

Theo đó, việc tự chủ pin được triển khai theo 3 hướng gồm: mua từ đối tác, hợp tác sản xuất và tự sản xuất một phần. Ông nhấn mạnh doanh nghiệp không theo đuổi mô hình tự sản xuất hoàn toàn mà luôn lựa chọn hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng.

Đối với mảng dịch vụ vận tải, ông cho biết Xanh SM hiện đã trở thành nền tảng gọi xe điện số một tại Việt Nam và mục tiêu tiếp theo là vươn lên vị trí dẫn đầu tại các thị trường quốc tế. Doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị kế hoạch IPO cho Xanh SM nhằm tạo thêm giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái.

Riêng mảng cho thuê xe, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết các bộ phận liên quan đã được sáp nhập vào Xanh SM nhằm tối ưu bộ máy và tránh chồng chéo. Hoạt động cho thuê xe đang được thúc đẩy, song doanh nghiệp khẳng định sẽ không lựa chọn chiến lược phá giá để mở rộng thị phần, mà hướng tới việc đảm bảo lợi ích hài hòa cho khách hàng, đối tác cũng như sự ổn định chung của thị trường.