Vinaconex đổi Chủ tịch HĐQT sau chưa đầy 3 tháng

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Trần Đình Tuấn đã nộp đơn từ nhiệm tại Vinaconex. Doanh nghiệp đồng thời bầu ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 5/5, HĐQT Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thông qua việc từ nhiệm chức Chủ tịch của ông Trần Đình Tuấn.

Ông Tuấn mới được đảm trách vị trí này từ giữa tháng 2, thay ông Nguyễn Hữu Tới. Ở thời điểm đó, Vinaconex cho biết ông Tới bị bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về đấu thầu.

HĐQT Vinaconex đã bầu ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 5/5. Cách đây một tuần, ông Đông xin từ nhiệm vai trò Tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Sinh năm 1966, ông Đông có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, tài chính doanh nghiệp. Theo Vinaconex, ông có những giải pháp quản trị điều hành hiệu quả để duy trì ổn định và phát triển cho tổng công ty này trong 8 năm qua.

Thay ông Đông ở vị trí CEO là ông Phạm Thái Dương - Phó tổng giám đốc. Ông Dương có trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, Vinaconex đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Còn lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Dù lợi nhuận dự kiến giảm mạnh, Vinaconex vẫn trình phương án duy trì cổ tức năm 2025 ở mức tổng 16%, gồm 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu) và 8% bằng cổ phiếu. Chính sách này dự kiến tiếp tục được áp dụng trong năm 2026.

Với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến phát hành khoảng 51,7 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 6.465 tỷ đồng lên khoảng 6.982 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.424 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp tăng 18% lên gần 2.345 tỷ đồng và mảng kinh doanh bất động sản gần 437 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh 400%, lên hơn 234 tỷ đồng. Tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 49%, lên hơn 246 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Vinaconex đạt hơn 353 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ. Do đó, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 24% doanh thu và 36% lợi nhuận.