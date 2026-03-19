Tổng giám đốc 32 tuổi của Tập đoàn Sơn Hải trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX với tỷ lệ tín nhiệm hơn 91%.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026–2031 vào chiều 17/3.

Theo đó, toàn tỉnh có hơn 1,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.512 khu vực, đạt tỷ lệ hơn 99,8%. Trong đó, 52/78 xã, phường, đặc khu ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Toàn tỉnh có 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, có 62 đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh. Đại biểu có số phiếu cao nhất đạt trên 98%.

Đáng chú ý, danh sách trúng cử nhiệm kỳ này có sự góp mặt của doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Theo thông tin từ doanh nghiệp, ông Vương đạt tỷ lệ tín nhiệm hơn 91%.

Trước đó, vào ngày 25/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố danh sách chính thức các ứng cử viên, trong đó ông Nguyễn Viết Vương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, cùng với 6 ứng viên khác.

Ông Nguyễn Viết Vương (SN 1994) là con trai của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải. Ông Vương là chồng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Ông Vương có trình độ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và là đại diện tiêu biểu đến từ khu vực doanh nghiệp.

Tập đoàn Sơn Hải do ông Nguyễn Viết Hải sáng lập, thành lập năm 1998, đặt trụ sở tại TP Đồng Hới, Quảng Bình, nay thuộc Quảng Trị, với tổng tài sản ban đầu chưa đến 1 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5/2024, Tập đoàn Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền.

Tập đoàn này khởi đầu trong lĩnh vực thi công các công trình giao thông, sau đó mở rộng sang xây dựng dân dụng, năng lượng và bất động sản. Giai đoạn 2018-2024, tập đoàn trúng khoảng 22 gói thầu với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó hơn 75% là các gói chỉ định thầu thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là cao tốc.

Sơn Hải từng thi công nhiều đoạn thuộc các dự án lớn như cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45 hay tuyến ven biển Phú Yên... Song song với hạ tầng, Sơn Hải hoạt động mạnh mẽ ở mảng năng lượng và bất động sản.

Tập đoàn cũng gây chú ý khi cam kết bảo hành công trình trong thời gian dài, có dự án lên tới hàng chục năm.