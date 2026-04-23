Chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom muốn dành hơn 2.200 tỷ đồng chia cổ tức

Trở thành nhà phát triển BĐS bán lẻ hàng đầu Châu Á

​Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra sáng nay (23/4), Chủ tịch Vincom Retail Trần Mai Hoa đánh giá 2025 là năm bứt phá khi ghi nhận kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến động.

“Kết quả này phản ánh khả năng và năng lực thích ứng, tính bền vững của mô hình kinh doanh cũng như định hướng phát triển nhất quán mà doanh nghiệp đã theo đuổi trong nhiều năm qua”, bà Hoa nhấn mạnh.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Vincom Retail.

Chủ tịch Vincom Retail khẳng định mục tiêu doanh nghiệp là trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản (BĐS) bán lẻ hàng đầu Châu Á ,dẫn dắt về xu hướng và trải nghiệm, sở hữu danh vụ tài sản đa dạng, mở rộng độ phủ và hệ sinh thái đối tác quốc tế.

“Để hiện thực hiện mục tiêu này, Vincom Retail tập trung triển khai những định hướng chiến lược trọng tâm, bao gồm chiến lược phát triển, chiến lược về sản phẩm, chiến lược hợp tác khách thuê, chiến lược phát triển bền vững”, bà Hoa nói.

Theo lãnh đạo Vincom Retail, với nền tảng tài chính vững chắc, danh mục tài sản và dự án quy mô lớn, năng lực vận hành đã được kiểm chứng và chiến lược phát triển rõ ràng, HĐQT tin tưởng doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2026 và các năm tiếp theo, khẳng định vai trò tiên phong của công ty trong lĩnh vực bất động sản bán lẻ tại Việt Nam.

Chi hơn 2.200 tỷ đồng trả cổ tức

Một nội dung được cổ đông quan tâm tại đại hội là phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025. Theo kế hoạch, Vincom Retail sẽ dành hơn 2.272 tỷ đồng để chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026.

Năm 2025, Vincom Retail (Mã: VRE) - chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom ghi nhận 6.445 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, đây là mức lãi cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp.

Năm 2026, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu 10.132 tỷ đồng tăng 16% so với năm trước.

Trong đó hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan dự kiến mang về 9.719 tỷ đồng tăng 14%; Doanh thu chuyển nhượng bất động sản 413 tỷ đồng tăng 143%.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 5.375 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2025 (tính theo số liệu kiểm toán).

Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nếu loại bỏ một số thu nhập bất thường phát sinh trong năm 2025 bao gồm kết quả tài chính năm 2025 của trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Nguyễn Chí Thanh, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT và thu nhập khác từ khoản nhận bồi thường hợp đồng thì lợi nhuận Vincom Retail năm 2026 dự kiến tăng 15%.

Theo doanh nghiệp, kế hoạch doanh thu năm 2026 được đề xuất trên cơ sở kỳ vọng hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan tiếp tục đóng vai trò là nguồn thu chủ lực, được hỗ trợ chủ yếu bởi việc nâng cao hiệu quả khai thác tại các trung tâm thương mại đang vận hành, cải thiện chất lượng ngành hàng và cơ cấu khách thuê, gia tăng tỷ lệ lấp đầy, đồng thời từng bước tối ưu mặt bằng giá thuê theo vị trí và chất lượng tài sản.

Ngoài ra, lưu lượng khách hàng và sức mua tại các trung tâm thương mại được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của hoạt động cho thuê. Bên cạnh đó, trong năm 2026, Vincom Retail sẽ đưa vào hoạt động TTTM Vincom Plaza Đan Phượng tại Hà Nội với diện tích sàn 25.000 m2.