Chân dung 2 tân thượng tá CAND xuất thân từ FPT Telecom

Từ những kỹ sư, nhà quản trị gắn bó hàng chục năm với FPT, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh và Tổng giám đốc FPT Telecom Nguyễn Hoàng Linh vừa được Bộ Công an tuyển dụng, phong cấp bậc hàm thượng tá.

Ông Hoàng Việt Anh (phải) và ông Nguyễn Hoàng Linh được tuyển dụng chính thức và được phong thượng tá CAND.

Theo quyết định của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom được tuyển dụng chính thức và được phong cấp bậc hàm thượng tá. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc FPT Telecom cũng được tuyển dụng và phong cấp bậc hàm thượng tá, bố trí công tác với vị trí chuyên gia tại Tổng công ty GTEL thuộc Cục A05.

Tại Lễ công bố ngày 8/5, Phó Cục trưởng A05 Triệu Mạnh Tùng đề nghị ông Hoàng Việt Anh và ông Nguyễn Hoàng Linh tiếp tục phát huy các phẩm chất quản lý, chỉ đạo, tiếp tục phát triển FPT Telecom nói riêng và xây dựng Tổng công ty GTEL trở thành doanh nghiệp công nghệ - viễn thông hàng đầu của Bộ Công an và của đất nước, vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vừa đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo kỳ tích đưa FPT vươn ra toàn cầu

Ông Hoàng Việt Anh sinh năm 1975, bắt đầu hành trình tại FPT từ năm 1993 khi còn là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hơn 3 thập kỷ gắn bó, ông vẫn xem FPT là nơi khởi đầu và cũng là môi trường duy nhất trong sự nghiệp của mình.

Ông Hoàng Việt Anh để lại dấu ấn cá nhân ở hàng loạt dự án nhiều triệu đô của FPT.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc FPT Telecom năm 2018, đánh dấu giai đoạn doanh nghiệp tăng tốc mạnh mẽ về hạ tầng số, dịch vụ viễn thông và chuyển đổi số. Đến năm 2023, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch HĐQT FPT Telecom.

Trong giới công nghệ, ông Hoàng Việt Anh được biết đến là nhà lãnh đạo giàu cảm hứng, có tư duy tiên phong và là một trong những nhân sự chủ chốt góp phần đưa FPT vươn ra thị trường quốc tế với chiến lược “Go Global”. Ông từng dẫn dắt FPT Software mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường lớn như châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Mỹ, đặt nền móng cho hoạt động xuất khẩu phần mềm của Việt Nam.

Không chỉ góp phần đưa thương hiệu FPT ra thế giới, ông còn được đánh giá là người có nhiều đóng góp trong việc quảng bá năng lực công nghệ thông tin Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Ông để lại dấu ấn cá nhân ở hàng loạt dự án nhiều triệu USD của FPT Software, đa dạng lĩnh vực từ dầu khí, viễn thông, tài chính và ngân hàng đến hàng không, logistics, chính phủ, dịch vụ công và quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo của ông từ năm 2015, FPT Software đã trở thành công ty ICT số một tại Việt Nam và được vinh danh liên tục, được nằm trong nhóm Dẫn đầu cùng với các ông lớn CNTT khác của Ấn Độ.

Tại FPT Telecom, dưới sự lãnh đạo của ông cùng các cộng sự, FPT Telecom liên tục đạt các thành tựu về tăng trưởng.

Đầu năm 2026, trong một buổi chia sẻ nội bộ của FPT, ông Hoàng Việt Anh nhắc đến việc được Bộ Công an tin tưởng giao các dự án trọng điểm cấp quốc gia như một “chân trời mới” đối với FPT Telecom. Theo ông, đây là những dự án có quy mô lớn nhất mà khối viễn thông của FPT từng đảm nhiệm.

Ông Việt Anh cho biết FPT Telecom đặt mục tiêu phát triển theo mô hình doanh nghiệp lưỡng dụng, vừa phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc gia, vừa duy trì tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ. Theo ông, đây không chỉ là nhiệm vụ chiến lược mà còn mở ra không gian phát triển mới để doanh nghiệp nâng tầm năng lực và vị thế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, FPT Telecom tập trung vào ba trụ cột. Thứ nhất, trở thành lực lượng nòng cốt trong các dự án chiến lược về an ninh quốc gia theo định hướng của Bộ Công an. Thứ hai, tăng tốc bứt phá để vươn lên vị trí số 1 về thị phần Internet tại Việt Nam. Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, hướng tới mục tiêu đưa công nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Dấu ấn ở FPT Play, FPT Telecom

Người cùng được tuyển dụng và phong cấp bậc hàm thượng tá với ông Hoàng Việt Anh dịp này là ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Công ty FPT Telecom. Ông Linh sinh năm 1978, quê Hà Nội, tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2000.

Ông Nguyễn Hoàng Linh khi được bổ nhiệm Tổng giám đốc FPT Telecom (năm 2023).

Kể từ khi gia nhập FPT Telecom, với chuyên môn sâu rộng về tài chính - kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Linh liên tục giữ những vị trí quản lý quan trọng ở các mảng tài chính, kinh doanh và truyền hình.

Từ tháng 8/2013, khi FPT Play (tiền thân là Truyền hình FPT) mới ra đời, ông Nguyễn Hoàng Linh là một trong những nhân sự tham gia đặt nền móng và đồng hành sát sao với quá trình phát triển của dịch vụ này.

Dưới sự dẫn dắt của ông cùng các cộng sự, FPT Play từng bước trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trên thị trường truyền hình và nội dung số, liên tục giới thiệu các sản phẩm tiên phong về công nghệ, đồng thời đón đầu xu hướng giải trí và giáo dục dành cho nhiều nhóm khán giả.

Trên cương vị Phó Tổng giám đốc FPT Telecom, ông Nguyễn Hoàng Linh luôn sâu sát hoạt động kinh doanh tại trên toàn quốc, trực tiếp chỉ đạo nhiều dự án trọng điểm và góp phần thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.

Tháng 7/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước, bên cạnh đó thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.