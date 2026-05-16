Bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE, con trai lên làm Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh từ chức Chủ tịch HĐQT Cơ Điện Lạnh (REE) từ ngày 10/7 để tuân thủ quy định cho con trai trở thành Tổng giám đốc.

CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã: REE) vừa công bố loạt thay đổi về nhân sự cấp cao.

Cụ thể, HĐQT công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Ashok Ramachandran. Ngày có hiệu lực là 31/5.

Đồng thời, ông Ashok Ramachandran cũng nộp đơn xin rút khỏi vị trí Thành viên HĐQT và sẽ chấm dứt vai trò này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ở chiều ngược lại, HĐQT REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới của công ty. Thời gian có hiệu lực từ 10/7.

Một thông tin đáng chú ý là ông Bình là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT hiện tại.

Theo giới thiệu, ông Bình có kinh nghiệm 18 năm làm việc tại REE và "có sự am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh cũng như các chiến lược và định hướng phát triển của công ty".

Liên quan yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật đối với doanh nghiệp đại chúng, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ rời vị trí Chủ tịch và Thành viên HĐQT kể từ ngày 10/7. Vì Luật Doanh nghiệp quy định điều kiện để trở thành Tổng giám đốc là không có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp (trong đó gồm chức Chủ tịch và Thành viên HĐQT).

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ khi ông Ashok Ramachandran rời nhiệm sở đến ngày 10/7, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật tạm thời của REE.

Từ ngày 10/7, ông Lee Liang Whye – thành viên HĐQT đại diện Platinum Victory Pte. Ltd., cổ đông lớn của REE sẽ chính thức kế nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Sau khi rời HĐQT, bà Nguyễn Thị Mai Thanh chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT, tham gia tư vấn, hoạch định, đánh giá và giám sát các định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Vào ngày 10/7 tới đây, REE dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung liên quan đến việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran khỏi HĐQT.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, công ty sẽ sửa đổi một số điều khoản của điều lệ và báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 tới các cổ đông.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, REE ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.470 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Mảng hạ tầng điện và nước tiếp tục đóng góp lớn nhất với doanh thu hơn 1.440 tỷ đồng, tăng 8% so với quý I/2025.

Sau khi trừ các chi phí, REE báo lãi sau thuế 714 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, REE đã thực hiện được 20% kế hoạch doanh thu và 33% chỉ tiêu lợi nhuận năm đặt ra.