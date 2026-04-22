Sáng dậy, tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm gì?

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết buổi sáng ông tập thể dục, ăn sáng rồi làm việc. Sau giờ làm, ông Vượng chủ yếu dành thời gian cho gia đình, nảy ra ý tưởng vào nửa đêm sẽ ghi chú lại.

Tại đại hội đồng cổ đông Vingroup, một cổ đông đặt câu hỏi về lịch làm việc cá nhân của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng cho biết một ngày làm việc của ông khá giản dị và không quá khác biệt so với nhiều người.

Ông thường bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục và ăn sáng trước khi bước vào công việc. Sau giờ làm, ông chủ yếu dành thời gian cho gia đình và hạn chế xử lý công việc, trừ những trường hợp thực sự khẩn cấp.

"Thỉnh thoảng nếu nảy ra ý tưởng vào nửa đêm, tôi sẽ ghi chú lại để không bị quên", vị Chủ tịch chia sẻ.

Liên quan đến câu hỏi về khả năng chia tách cổ phiếu trong năm nay, Chủ tịch Vingroup cho biết tập đoàn chưa có kế hoạch chia tách cổ phiếu hay chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2026.

Đối với định hướng phát triển công nghệ lõi, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, ông cho biết doanh nghiệp hiện chưa nhìn thấy cơ hội phù hợp để tham gia. Theo ông, thị trường chip phổ thông đang ở trạng thái dư cung, trong khi các dòng “siêu chip” lại đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD cùng trình độ công nghệ cực kỳ cao - lĩnh vực mà hiện chỉ một số ít quốc gia có thể theo đuổi.

Vì vậy, tập đoàn sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực khác có khả năng tạo ra giá trị lớn hơn, thay vì tham gia sản xuất các loại chip phổ thông trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trên thị trường đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Ở một câu hỏi khác, một cổ đông đề xuất ý tưởng Vingroup có thể đứng ra thực hiện một dự án quy hoạch tổng thể toàn bộ lãnh thổ Việt Nam - từ khu dân cư đến khu công nghiệp - với tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm, nhằm tránh tình trạng phải liên tục giải tỏa, điều chỉnh quy hoạch khi hạ tầng giao thông và công nghệ phát triển trong tương lai.

Phản hồi đề xuất này, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho rằng đây là tầm nhìn rất lớn, vượt quá phạm vi của một doanh nghiệp. Ông ví von rằng điều này khiến ông liên tưởng đến áng văn lịch sử Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Theo ông, việc sắp xếp và quy hoạch tổng thể “giang sơn” là nhiệm vụ ở tầm quốc gia, thuộc vai trò của Chính phủ và Nhà nước. Với tư cách là doanh nghiệp, Vingroup chỉ có thể tham gia, đóng góp và nỗ lực hết sức trong những phần việc phù hợp với năng lực của mình.