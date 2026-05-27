Biến động nhân sự cấp cao tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Ông Hoàng Xuân Khôi - người mới giữ chức Phó Tổng Giám đốc EVNNPT được 3 tháng - vừa được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc công ty.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT.

Ông Khôi mới được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc EVNNPT từ tháng 2/2026, tức cách đây 3 tháng.

Theo phân công mới, ông Hoàng Xuân Khôi sẽ điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động thường ngày của EVNNPT theo điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty.

Trên cương vị Quyền Tổng Giám đốc, ông Khôi trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, tài chính, đầu tư xây dựng, giá truyền tải điện, tổ chức cán bộ, đấu thầu, thanh tra - pháp chế, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Khôi sẽ trực tiếp quản lý Ban Kế hoạch, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế, Ban Quản lý đấu thầu cùng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Thông thường, Quyền Tổng giám đốc được bổ nhiệm khi vị trí Tổng giám đốc chính thức bị khuyết, cần người điều hành tạm thời trong thời gian công ty đang tái cơ cấu, chưa thể tổ chức bầu hoặc tuyển dụng được Tổng giám đốc mới.

Trước đó, vị trí Tổng Giám đốc của EVNNPT thuộc về ông Trương Hữu Thành - người được Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An ký quyết định bổ nhiệm hồi tháng 1/2026.

Ông Trương Hữu Thành làm việc trong ngành điện từ vị trí kỹ sư của Công ty Truyền tải điện 4, sau đó đã từng kinh qua các vị trí quản lý tại một số đơn vị thuộc EVNNPT như Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB), rồi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc EVNNPT từ tháng 6/2022.

Ông Trương Hữu Thành. Ảnh: EVNNPT.

Thời gian gần đây, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn điện như Tập đoàn PC1, CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1 - Mã: TV1) và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2 - Mã: TV2).

Tại Tập đoàn PC1, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT và 6 lãnh đạo cấp cao đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Các cá nhân này đang bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Tại PECC1, công ty cho biết Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Chỉnh cũng đã bị Cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT PECC2 Nguyễn Chơn Hùng cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng doanh nghiệp, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Theo thông báo từ PECC2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Đây đều là những doanh nghiệp từng tham gia nhiều dự án nguồn và lưới điện quy mô lớn, trong đó có dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.