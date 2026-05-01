Rời Hanoi Metro, ông Khuất Việt Hùng gia nhập Vietjet

Sau khi thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), ông Khuất Việt Hùng được bầu vào Hội đồng quản trị hãng hàng không Vietjet.

Ông Khuất Việt Hùng vừa được bầu vào HĐQT Vietjet nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp thường niên của hãng hãng hàng không này vào cuối tháng 4.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro đối với ông Khuất Việt Hùng để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 15/4.

Sinh năm 1974, ông Khuất Việt Hùng được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải và an toàn giao thông.

Ông Hùng từng làm Viện trưởng Quy hoạch và quản lý Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Giao thông vận tải. Sau đó, ông giữ vị trí Vụ trưởng Vận tải.

Năm 2014, Thủ tướng bổ nhiệm ông Hùng làm Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Ông sau đó được bổ nhiệm lại chức vụ này vào năm 2019.

Đến tháng 4/2024, ông Khuất Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải. Tháng 12 cùng năm, UBND TP Hà Nội đã tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hùng giữ chức Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro.

Ngoài ông Hùng, đại hội đồng cổ đông Vietjet cũng bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc điều hành hãng. HĐQT Vietjet cũng giao ông Sơn làm Tổng giám đốc hãng thay cho ông Đinh Việt Phương từ ngày 29/4. Ông Phương được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Vietjet.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 17 % so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.142 tỷ đồng, tăng hơn 36%; và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh gần 60% so với cùng kỳ năm trước.

Ở cấp độ công ty mẹ, doanh thu đạt 19.470 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 24,5%; và lợi nhuận sau thuế đạt 922 tỷ đồng, tăng 47%.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của Vietjet đạt 143.534 tỷ đồng. Hệ số nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu ở mức 2,1 lần, trong khi hệ số thanh khoản đạt 1,5 lần. Các chỉ số tài chính này được duy trì trong ngưỡng an toàn của ngành khi hãng liên tục tăng cường đầu tư đội tàu bay mới. Trong quý I, Vietjet cũng đã đóng góp 1.941 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Trong hoạt động khai thác, Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay với 5 đường bay mới kết nối Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc. Hiện hãng đang khai thác 186 đường bay, gồm 45 đường bay nội địa và 141 đường bay quốc tế.