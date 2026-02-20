Nữ doanh nhân quyền lực Châu Á nói về những giá trị không đổi của doanh nhân

Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên, một trong những phụ nữ quyền lực nhất châu Á, cho rằng dù thời cuộc thay đổi, bản lĩnh, sự tự chủ và niềm đam mê với doanh nghiệp vẫn là những giá trị không đổi làm nên sức mạnh của doanh nhân Việt.

Bà Mai Kiều Liên là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á 2 năm liên tiếp (2024, 2025).

- Thưa bà, nhìn lại hành trình gần 50 năm của Vinamilk trong dòng chảy phát triển của đất nước, khái niệm “bền vững” ngày nay đã thay đổi như thế nào?

- Ở bất kỳ thời kỳ nào, doanh nghiệp muốn phát triển thì đều phải phát triển bền vững. Tuy nhiên, bền vững ở mỗi giai đoạn lại mang những nội hàm khác nhau.

50 năm trước, ở giai đoạn đất nước còn khó khăn, doanh nghiệp thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ dây chuyền sản xuất thậm chí phải dừng lại, nên bền vững đơn giản là làm sao khôi phục được sản xuất, có sản phẩm cung cấp cho xã hội, bảo đảm chất lượng và từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngày nay, khái niệm bền vững mở rộng hơn rất nhiều. Bền vững đã bao gồm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, minh bạch và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị cho tương lai, nâng chuẩn liên tục mới có thể cạnh tranh.

- Trong sự thay đổi đó, đâu là những giá trị không đổi của một doanh nghiệp và một doanh nhân?

- Có những giá trị không bao giờ thay đổi. Doanh nhân ở bất kỳ thời điểm nào cũng cần bản lĩnh, sự tự chủ và niềm đam mê với doanh nghiệp của mình.

Điểm khác biệt ở giai đoạn hiện nay là yêu cầu về sự năng động và sáng tạo ngày càng cao. Nếu không đổi mới và bứt phá, doanh nghiệp sẽ tụt hậu. Quan trọng hơn, người lãnh đạo phải có khả năng dẫn dắt đội ngũ cùng thay đổi, cùng đi về một hướng, để có thể đi đường dài.

Vinamilk hiện có 16 nhà máy trong và ngoài nước, với sản phẩm xuất khẩu đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu mỗi năm của Vinamilk đạt khoảng 250 – 300 triệu USD, duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm. Vinamilk hiện đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa, đồng thời đạt hạng AAA+ về sức mạnh thương hiệu – mức cao nhất

- Với Vinamilk, đâu là giá trị lớn nhất giúp doanh nghiệp đứng vững qua nhiều biến động của nền kinh tế?

- Với Vinamilk, giá trị lớn nhất có thể đúc kết trong hai từ: tự chủ và bản lĩnh.

Tự chủ giúp doanh nghiệp xây dựng được nền móng vững chắc, từ năng lực sản xuất đến văn hóa vận hành. Khi đã tự chủ, doanh nghiệp không còn phụ thuộc quá nhiều vào những thuận lợi hay khó khăn từ bên ngoài.

Còn bản lĩnh là khả năng giữ vững các giá trị cốt lõi, dù bối cảnh có thay đổi thế nào, để tiếp tục tiến lên. Chính tư duy đó giúp Vinamilk từng bước nâng cao vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Để chuẩn bị cho chặng đường phía trước, Vinamilk đã và đang làm gì?

- Chúng tôi luôn chuẩn bị cho tương lai. Mỗi chu kỳ 10 năm là sự chuẩn bị cho 10 năm tiếp theo.

Vinamilk hiện đang tập trung nâng chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện chiến lược dài hạn và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới như AI, tự động hóa, robot trong sản xuất, đổi mới sản phẩm và tái định vị thương hiệu phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Song song với đó là cam kết phát triển xanh. Vinamilk là doanh nghiệp sữa đầu tiên có hai nhà máy và một trang trại đạt Net Zero, cam kết đạt Net Zero vào năm 2050, với lộ trình giảm phát thải được đánh giá bởi các tổ chức độc lập.

- Bà có điều gì muốn gửi gắm tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh vận hội mới đang mở ra?

- Mỗi doanh nghiệp có lựa chọn riêng, nhưng nếu trong mọi quyết định, doanh nhân đặt lợi ích dài hạn của đất nước và thương hiệu Việt lên trên lợi ích ngắn hạn, thì sự cạnh tranh sẽ lành mạnh và bền vững hơn.

Khi doanh nghiệp ý thức được vai trò đồng hành cùng quốc gia, nâng chuẩn chất lượng hàng hóa và hình ảnh Việt Nam, vận hội mới sẽ không chỉ là cơ hội nhất thời, mà trở thành nền tảng cho những bước phát triển bền bỉ và vững vàng trong dài hạn.

-Xin cảm ơn bà!