Thanh tra chỉ rõ sai phạm tại dự án nhà 500 tỷ đồng của Tập đoàn Sơn Hải

Dự án 500 tỷ đồng của Tập đoàn Sơn Hải bị Thanh tra tỉnh Quảng Trị kết luận có sai phạm về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và tài chính, trong đó chuyển thừa hơn 10 tỷ đồng cho đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng.

Chuyển thừa hơn 10 tỷ đồng cho đơn vị thực hiện GPMB

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn (phường Đồng Thuận).

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư, tổng vốn 500 tỷ đồng, triển khai từ năm 2017 đến 2025, nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (số 912/UBND ngày 26/5/2017) khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi này được xác định là không đúng quy định của pháp luật, và Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang thi công 51 lô nhà ở với tổng diện tích hơn 9.900 m2. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn còn nhiều tồn tại.

Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới được xác định thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí bồi thường, dẫn đến chuyển thừa hơn 10 tỷ đồng cho đơn vị thực hiện GPMB.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới nộp số tiền này vào ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng thực tế chênh lệch so với đề xuất

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn ghi nhận nhiều bất cập trong việc xác định và khấu trừ chi phí GPMB.

Cụ thể, hợp đồng thực hiện dự án và các hồ sơ liên quan, nhà đầu tư đề xuất tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), bao gồm cả chi phí dự phòng, là hơn 40,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng chi phí bồi thường, GPMB thực tế để triển khai dự án đến nay mới đạt khoảng 27,5 tỷ đồng, trong đó có 5 tỷ đồng nhà đầu tư đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính để phục vụ công tác GPMB.

Tập đoàn Sơn Hải đã trực tiếp chi trả hơn 164 triệu đồng chi phí bồi thường, GPMB nhưng chưa phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới để tổng hợp và đề nghị Sở Tài chính Quảng Bình (cũ) xác nhận khoản chi được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Đoàn thanh tra xác định, để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, khoản chi hơn 164 triệu đồng này được tính vào chi phí bồi thường, GPMB thực tế khi xác định chênh lệch so với chi phí đề xuất ban đầu.

Hiện công tác GPMB của dự án vẫn chưa hoàn thành. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, nhà đầu tư đã nộp 5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ để tiếp tục thực hiện GPMB.

Căn cứ kết quả thanh tra và kết luận về những ưu, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Dự án. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị kiểm điểm rút kinh nghiệm các tổ chức và cá nhân có liên quan để xảy ra các khuyết điểm đã nêu trên, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với khuyết điểm đã nêu.

Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới rút kinh nghiệm các tổ chức và cá nhân có liên quan để xảy ra khuyết điểm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với khuyết điểm.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới phải nộp hơn 10 tỷ đồng do Tập đoàn Sơn Hải chuyển thừa kinh phí bồi thường, GPMB vào ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Đối với số tiền chênh lệch giá trị bồi thường, GPMB đề xuất so với giá trị bồi thường, GPMB thực tế; Sở Xây dựng Quảng Trị có trách nhiệm yêu cầu Tập đoàn Sơn Hải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Sơn Hải chịu trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước theo Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư đã ký kết.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết những vướng mắc trong công tác GPMB nút giao thông kết nối Dự án với đường Lý Thánh Tông; hoàn thành Dự án theo đúng Quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới, làm thủ tục đề nghị Sở Tài chính xác định số tiền bồi thường, GPMB đã thực hiện hơn 164 triệu đồng nhưng chưa được xác nhận, khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định.