Thanh tra Chính phủ phát hiện lãng phí 1.200 tỷ đồng tại dự án BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, xác định hai dự án lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Thông tin tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (nay là Ninh Bình). Qua đó, xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Theo ông Phong, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng, ngành Thanh tra đang triển khai hai chuyên đề thanh tra diện rộng trên phạm vi toàn quốc.

Chuyên đề thứ nhất tập trung vào công tác phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất thuộc các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước. Dự kiến chuyên đề này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Quochoi.vn

Chuyên đề thứ hai là thanh tra các dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Việc này sẽ cơ bản hoàn tất trước ngày 30/9, nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong năm 2025, theo Tổng Thanh tra Chính phủ, nhiều biện pháp đã được thực hiện đạt kết quả tích cực, nhưng cũng còn những tồn tại, hạn chế.

Vì vậy, thời gian tới Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ông Phong cho hay, Thanh tra Chính phủ đang tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa như về công khai minh bạch tổ chức và hoạt động các cơ quan đơn vị; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học chuyển đổi số trong quản lý và kiểm soát tài sản thu nhập…

Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần phát hiện xử lý tham nhũng, lãng phí, theo Tổng Thanh tra Chính phủ, công tác này tiếp tục được triển khai đồng bộ, qua đó, đã phát hiện nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý hàng nghìn tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hàng trăm vụ việc, đối tượng để xử lý theo thẩm quyền.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Như Hoàn.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết để phòng ngừa tham nhũng, các cơ quan đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác với người có chức vụ, quyền hạn. Cụ thể, công chức, viên chức phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng là 8.706 người. Công chức, viên chức đã được chuyển đổi vị trí công tác là 8.480 người.

Năm 2025 có 34 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó có 13 người bị khiển trách, 7 người bị cảnh cáo và 14 người bị cách chức.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết ngành thanh tra sẽ tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường công khai công tác hoạt động thanh tra, đảm bảo chặt chẽ khách quan đúng pháp luật và có tính khả thi.

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra. Tập thể, cá nhân có những vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.