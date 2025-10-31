5 sai phạm lớn tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu nghi vấn hình sự tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra dự án khó khăn, vướng mắc tại Bộ Ngoại giao (trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao) trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Ngoài nghi vấn vi phạm về hình sự, Thanh tra cũng chuyển kết luận tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét theo thẩm quyền.

Đối với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang Bộ Công an để làm rõ các dấu hiệu nghi vấn hình sự về các tội: Vi quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (điều 222, Bộ luật Hình sự), Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (điều 224) và Vi phạm quy định về sử dụng, quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí (Điều 219).

Theo cơ quan thanh tra, quá trình thực hiện dự án, hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc đã tự ý thay đổi mức điểm tối thiểu từ 70 điểm xuống 60 để đưa thêm phương án đơn vị tư vấn đã bị loại vào, vi phạm quy chế làm việc của hội đồng. Việc này bị cho rằng nhằm đưa đơn vị tư vấn đã bị loại do đạt điểm thấp hơn quay trở lại và được lựa chọn.

Kết luận nêu, Công ty Heerim của Hàn Quốc chỉ đạt 68,3 điểm thì được lựa chọn, trong khi Công ty GPM của Đức đạt điểm cao nhất là 78,2 điểm thì lại bị loại. Việc làm này bị quy kết đã vi phạm quy chế làm việc của hội đồng, gây nhiều hậu quả.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng tổ chức chỉnh thầu và ký hợp đồng 20 gói thầu với giá trị hơn 4.300 tỷ đồng, vượt 904 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt; vi phạm nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; vi phạm điều cấm trong đấu thầu, đồng thời trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng dẫn đến phát sinh vướng mắc, chậm tiến độ dự án, có nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Việc trình, thẩm tra, phê duyệt dự toán và ký hợp đồng, thuê tư vấn nước ngoài cũng có vi phạm.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội.

Vụ việc thứ hai bị chuyển sang Bộ Công an là việc trình, thẩm tra và phê duyệt dự toán chi phí lập dự án, thiết kế xây dựng và lập tổng dự toán trùng lặp mục chi phí tư vấn giai đoạn 1 gây thiệt hại tạm tính là 42,9 tỷ đồng.

Vụ việc thứ ba là vi phạm về ký hợp đồng, thuê tư vấn nước ngoài, tổng giá trị gây thiệt hại ngân sách Nhà nước tạm tính là 79,2 tỷ đồng, kết luận nêu.

Thứ tư là vi phạm trong đàm phán và ký hợp đồng đối với chi phí giám sát tác giả, đã thanh toán cho nhà thầu 5,4 tỷ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Kết luận nêu tổng giá trị nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước của các vụ việc trên là 127,5 tỷ đồng.

Vụ việc thứ 5 bị chuyển sang Bộ Công an xem xét, là vi phạm trong đánh giá hồ sơ đề xuất một số gói thầu trái quy định và lập thẩm định dự toán gói thầu được sử dụng để chỉ định .

Thanh tra Chính phủ phát hiện giá trị hợp đồng về thiết bị cao hơn nhiều giá thiết bị nhập khẩu sau thuế, từ 2-13 lần. Việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán của các gói thầu không có căn cứ, không phù hợp với cơ chế thị trường.

Qua kiểm tra, xác minh giá trị phần thiết bị là 183,7 tỷ đồng (trong tổng số giá trị thiết bị 766,6 tỷ đồng), thì giá trị chênh lệch giữa hợp đồng và giá trị nhập khẩu là hơn 108 tỷ đồng, nguy cơ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn kết luận việc để dự án dừng thi công theo từng giai đoạn và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, Bộ Ngoại giao là chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án xây dựng trụ sở mới của Bộ.

Ban quản lý dự án có số lượng gần 20 người, do ông Hoàng Hà làm giám đốc (2007-2017), ông Hoàng Tùng làm phó giám đốc (2012-2017) và quyền giám đốc từ 2017-2019. Ông Đoàn Quốc Tuấn làm giám đốc từ 2019-2022 và giám đốc từ tháng 10-2022 đến nay.

Dự án xây trụ sở Bộ Ngoại giao có tổng mức đầu tư ban đầu là 3.484 tỷ đồng. Từ tháng 7/2012 bộ này trình tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án lên 6.900 tỷ đồng.

Một năm sau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, xác định tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án là 6.900 tỷ đồng và trình Thủ tướng.

Kết luận nêu việc lập, thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh lên 6.988 tỷ đồng có nhiều nội dung thiếu căn cứ. Đặc biệt giá trị khối lượng phát sinh do tính chất đặc thù của công trình 1.584 tỷ đồng nhưng Ban quản lý dự án chưa có tài liệu chứng minh và không giải trình được.

Việc lập tổng mức đầu tư ban đầu Bộ Ngoại giao trình lên là 3.484 tỷ đồng bị cho là thấp hơn nhiều so với giá trị trình điều chỉnh năm 2013, theo thanh tra "có dấu hiệu cố ý lập tổng mức đầu tư ở mức đầu thấp để được phê duyệt dự án". Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án có nhiều nội dung "không có căn cứ", có nguy cơ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước, kết luận nêu.

Thanh tra kết luận trách nhiệm để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trên thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án, Ban quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến các thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban quản lý dự án, Cục Quản trị - Tài vụ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (theo từng thời kỳ) có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.

Kiến nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán việc lập dự toán tổng mức đầu tư để làm căn cứ tiếp tục thực hiện và quyết toán dự án.

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Quá trình thực hiện kết luận, nếu phát hiện vi phạm pháp luật hình sự gây thiệt hại tài sản thì các đơn vị cần chuyển thông tin đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý.