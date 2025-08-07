Loạt dự án bất động sản, công trình ở Đà Nẵng sắp bị thanh tra

Ngoài loạt dự án được thanh tra theo chuyên đề của Thanh tra Chính phủ, có 6 dự án do Thanh tra TP Đà Nẵng trực tiếp thực hiện.

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết đợt thanh tra nhằm đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm triển khai tại các dự án lớn, từ đó phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Đợt thanh tra cũng nhằm xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị xử lý nếu có vi phạm, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị bền vững. Thời kỳ thanh tra tính từ thời điểm triển khai dự án đến ngày 1/7/2025 và có thể xem xét mở rộng khi cần thiết. Thời hạn thanh tra không quá 30 ngày.

Đây là các nội dung thanh tra được Thanh tra Chính phủ yêu cầu tại Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025. Để triển khai kế hoạch thanh tra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã thành lập 4 đoàn Thanh tra do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm trưởng đoàn.

Cụ thể, Đoàn thanh tra số 1 thực hiện thanh tra các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư, gồm: Dự án đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến Khu Phước Lý 6) và Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Phước Lý 2.

Đoàn thanh tra số 2 thanh tra các dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư, gồm: Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài và Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Hòa Liên 5.

Đoàn thanh tra số 3 thanh tra Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – giai đoạn 2, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 4 thanh tra Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đất đai tại các công trình, dự án lớn gặp khó khăn, kéo dài tiến độ; quy trình từ phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định – phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, bố trí vốn, giải ngân – thanh quyết toán dự án, đến việc giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, việc triển khai thanh tra lần này nhằm minh bạch hóa quá trình đầu tư công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực phát triển đô thị. Qua đó phòng, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngoài các dự án trên, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra loạt dự án khác tại Đà Nẵng, gồm: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (quy mô gần 985 ha); dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (diện tích 381 ha); dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở (diện tích gần 8,7 ha, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh)…