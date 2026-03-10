Nhà khoa học đoạt Nobel cùng 150 chuyên gia bàn chiến lược chống dịch truyền nhiễm tại Việt Nam

Hội nghị khoa học ANRS MIE quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới về truyền nhiễm, trong đó có GS Françoise Barré Sinoussi, Giải Nobel Y học 2008. Hàng loạt nghiên cứu mới về HIV, viêm gan, lao, sốt xuất huyết và bệnh mới nổi được cập nhật.

Diễn đàn khoa học quốc tế về bệnh truyền nhiễm

Sáng nay, 10/3, Hội nghị khoa học các đối tác ANRS MIE tại Việt Nam khai mạc tại Hà Nội, do Cơ quan quốc gia Pháp về nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới nổi (ANRS MIE) phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) tổ chức, diễn ra đến ngày 12/3.

Dự hội nghị có GS Yazdan Yazdanpanah, Giám đốc ANRS MIE; GS Françoise Barré Sinoussi, Giải Nobel Y học năm 2008, người có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, cùng 150 nhà khoa học hàng đầu đến từ nhiều nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết các bệnh truyền nhiễm trên thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại dịch COVID-19 đã để lại nhiều bài học sâu sắc về tầm quan trọng của hệ thống giám sát dịch tễ, năng lực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, các bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan virus, lao, sốt xuất huyết, các bệnh lây truyền qua đường tình dục cùng nhiều bệnh mới nổi và tái nổi vẫn là gánh nặng y tế tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khai mạc hội nghị

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang định hướng phát triển hệ thống y tế theo hướng chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực dự báo và ứng phó với dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa Bộ Y tế và ANRS MIE có ý nghĩa chiến lược.

ANRS MIE là một trong những tổ chức nghiên cứu và tài trợ nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực HIV, viêm gan virus, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi. Sự hợp tác này góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu lâm sàng, dịch tễ học, giám sát bệnh truyền nhiễm cũng như phát triển các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng tại Việt Nam.

Thứ trưởng kỳ vọng hội nghị sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học trao đổi học thuật, hình thành các ý tưởng nghiên cứu mới và đề xuất các sáng kiến đổi mới trong phòng chống HIV, viêm gan virus, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam trao đổi bên lề hội nghị

Cập nhật nhiều nghiên cứu mới về dịch bệnh

Bên lề hội nghị, trao đổi với VietTimes, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy Trường ĐHYHN, đồng thời là điều phối viên của ANRS MIE Site Partner tại Việt Nam, cho biết hội nghị là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm cập nhật các bằng chứng khoa học mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm.

Theo PGS Hương, nhiều kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị là các nghiên cứu đa quốc gia về HIV, viêm gan virus và các bệnh truyền nhiễm mới nổi và các nước có thể sử dụng để xây dựng chính sách y tế, định hướng các chương trình hợp tác nghiên cứu.

Hội nghị do ANRS MIE được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2000 và duy trì đến nay. Hơn hai thập kỷ qua, đã có trên 40 nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa các nhà khoa học Việt Nam và đối tác quốc tế.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, cho biết chương trình hội nghị tập trung vào nhiều lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với Việt Nam như sốt xuất huyết, virus mới nổi, bệnh lao, HIV, viêm gan virus và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Theo GS Tú, việc Trường ĐHYHN đồng hành cùng ANRS MIE và các đối tác quốc tế thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia mạng lưới nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ở khu vực và toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

Các nhà khoa học quốc tế chia sẻ kinh nghiệm

Trong hai ngày làm việc, hội nghị tổ chức 9 phiên chuyên đề cập nhật nhiều tiến bộ trong dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị, thử nghiệm lâm sàng và chiến lược tiêm chủng. Các nhà khoa học cũng thảo luận về xu hướng dịch tễ sốt xuất huyết, các virus đường hô hấp mới, cúm gia cầm và thách thức trong giám sát dịch bệnh.

Trong lĩnh vực bệnh lao, các chuyên gia trao đổi chiến lược hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, cũng như quản lý lao tiềm ẩn và lao ở nhóm nguy cơ cao.

Đối với HIV/AIDS, hội nghị cập nhật các phác đồ điều trị mới, mô hình quản lý người nhiễm HIV và các nghiên cứu về dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP). Các tiến bộ trong điều trị viêm gan virus B và C, cũng như tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn lậu và các chiến lược dự phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng được thảo luận.

Các nhà khoa học trao đổi học thuật

Trước đó, ngày 9/3, ĐHYHN và ANRS MIE đã tái ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao năng lực phòng chống bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

Hội nghị được kỳ vọng tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới hợp tác nghiên cứu quốc tế về bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.