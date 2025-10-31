Hình ảnh bên trong dự án Vinhomes Wonder City sau nửa năm khởi công?

Là dự án nhà ở lớn nhất được khởi công tại Hà Nội năm 2025, Vinhomes Wonder City (còn gọi là Vinhomes Đan Phượng) thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư và người mua nhà.

vinhomes-đan-phượng-viettimes
Dự án Vinhomes Đan Phượng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 133 ha nằm trên địa bàn các xã Tân Hội, Liên Trung, Tân Lập và Liên Hà (huyện Đan Phượng cũ). Đây là dự án hoàn vốn cho dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai II, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở theo hình thức hợp đồng BT.
1.JPG
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 18.400 tỷ đồng, quy mô hơn 2.300 căn thấp tầng, 4 tòa chung cư. Sau 7 tháng kể từ khi ra mắt, dự án đã đạt được khối lượng thi công đáng kể. Phần lớn lô đất thấp tầng thuộc phân khu Wonder Avenue đã được xây dựng. Tại một số lô, nhà thấp tầng đã xây thô tới tầng 4.
DJI_0197.JPG
Tại phân khu Wonder Bay, hạ tầng đã được hoàn thiện. Các khối chung cư 5 tầng cũng đã được triển khai.
vincom.JPG
Vinhomes Đan Phượng được quy hoạch hệ thống tiện ích đa dạng, bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu thể thao, khu vui chơi, sân thi đấu đạt chuẩn Olympic và trung tâm mua sắm cao cấp. Hiện, trung tâm thương mại Vincom đang trong quá trình xây dựng phần hầm.
tempImage7RuG0M.jpg
Môi giới thuộc sàn Newstarland cho biết 90% giỏ hàng thấp tầng tại dự án này đã được bán với giá không có nhiều thay đổi với hồi tháng 3. Nếu sử dụng gói vay ngân hàng, khách hàng sẽ được vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, ân hạn gốc và miễn lãi suất trong 24 tháng.
tempImageiAZLoy.jpg
Giá liền kề tại dự án này khoảng 200 triệu đồng/m2. Căn liền kề rẻ nhất có diện tích 104 m2, nằm vị trí đường đâm, có giá 20,5 tỷ đồng sau chiết khấu. Còn các căn liền kề diện tích 120 m2, vị trí mặt đại lộ, có giá cao hơn, khoảng 24 tỷ đồng sau chiết khấu.
Ảvinhomes-đan-phượng
Căn liền kề lớn và có giá trị nhất nằm trên các đại lộ trung tâm như đại lộ Ban Mai và Hừng Đông, diện tích 132-136 m2, có giá khoảng 32-33 tỷ đồng. Nhỉnh hơn chút là liền kề trên đại lộ Thái Dương với cùng diện tích có giá khoảng 37 tỷ đồng.
DJI_0202.JPG
Với các sản phẩm căn hộ, dự án Vinhomes Wonder City có 2 loại. Loại thứ nhất là căn hộ thuộc các toà chung cư 5 tầng, có các dòng: simplex (đơn tầng), duplex (2 tầng), triplex (3 tầng). Căn hộ simplex có diện tích 92-98m2, giá sau chiết khấu là 6 tỷ đồng. Căn hộ duplex có diện tích 177-180 m2, giá sau chiết khấu là 10-11 tỷ đồng. Căn hộ triplex diện tích 300-315 m2, giá sau chiết khấu là 16 tỷ đồng.
vinhomes-đan-phượng
Loại thứ hai là căn hộ thuộc các toà chung cư cao từ 16-22 tầng. Sản phẩm này hiện chưa được chào bán, dự kiến sẽ được booking vào cuối quý IV này. Giá dự kiến là khoảng 100 triệu đồng/m2. Một căn hộ 2 phòng ngủ điển hình tại đây có diện tích từ 67-70m2, tương ứng có giá khoảng 7 tỷ đồng.
tempImageBVvYza.jpg
Ở khu vực tái định cư, các suất đất cũng đang được chào bán với giá rất cao. Môi giới cho hay một lô đất mặt đường phía trong có giá 150-180 triệu đồng/m2, trong khi lô đất mặt đường lớn phía ngoài có giá tới 260-280 triệu đồng/m2.
z7171076723468_b06514499a368e4cd880a9ed910c86b3.jpg
Mức giá cao tại dự án Vinhomes Wonder City cũng kích thích giá đất khu vực lân cận neo ở mức cao. Hiện, các lô đất liền kề dự án đang được chào giá 150-180 triệu đồng/m2.
z7171076084088_73ad5cb3df7d2e27e972e498834edd55.jpg
Đất mặt đường lớn cạnh dự án được khách hỏi mua với giá 300 triệu đồng/m2, nhưng không có chủ sở hữu nào bán.
Ảnh màn hình 2025-10-31 lúc 17.56.17.png
Nhìn chung, thanh khoản tại dự án Vinhomes Wonder City vẫn được duy trì, song không quá tốt. Một phần nguyên do là năm 2025, nguồn cung rất dồi dào, trải rộng trên nhiều tỉnh thành, khiến tập khách hàng bị chia nhỏ. Nhất là gần đây, một lượng lớn nhà đầu tư đổ về phía nam, với tâm điểm chú ý là Vinhomes Green Paradise (còn gọi là Vinhomes Cần Giờ).

Vinhomes Đan Phượng nằm giáp các tuyến đường Liên Hà và đường nhánh 422, nằm trong mạng lưới giao thông trọng điểm khu vực Bắc Hà Nội, được bao quanh bởi 3 tuyến vành đai (3 – 3,5 – 4) và kết nối thuận lợi tới 4 cây cầu huyết mạch: Thượng Cát, Hồng Hà, Thăng Long và Nhật Tân.

Từ khoá:

Vinhomes Đan Phượng Vinhomes Wonder City Wonder Avenue Vingroup

