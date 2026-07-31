Việt Nam phủ sóng 5G tới 92% dân số, hướng tới sớm làm chủ công nghệ 6G

Việt Nam hiện có hơn 40.000 trạm phát sóng 5G, phủ sóng khoảng 92% dân số, trong đó khoảng 25.000 trạm sử dụng thiết bị do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G.

Ngày 31/7, tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai và thương mại hóa công nghệ 5G, đồng thời chủ động chuẩn bị cho nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G.

Theo ông Cương, đến năm 2026, Việt Nam đã triển khai hơn 40.000 trạm phát sóng 5G, phủ sóng khoảng 92% dân số. Đây là kết quả cho thấy Việt Nam không chỉ triển khai 5G sớm mà còn có tốc độ mở rộng vùng phủ nhanh so với nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Nguyễn Anh Cương cho rằng Việt Nam có cơ sở để lạc quan nhờ kinh nghiệm từ các thế hệ công nghệ trước. Ảnh: MH.

Lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô triển khai mà còn ở năng lực làm chủ công nghệ. Trong hơn 40.000 trạm 5G đang vận hành, có khoảng 25.000 trạm sử dụng thiết bị 5G do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, tương đương khoảng 60% tổng số trạm.

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục thúc đẩy để nâng tỷ lệ sử dụng thiết bị Make in Vietnam trên mạng lưới.

Về công nghệ 6G, ông Nguyễn Anh Cương cho biết đây là công nghệ mang tính toàn cầu, không thể được nghiên cứu riêng lẻ ở từng quốc gia. Quá trình phát triển 6G phải được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa các nước, doanh nghiệp và các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế nhằm bảo đảm hạ tầng viễn thông có thể kết nối, vận hành thống nhất trên phạm vi toàn cầu.

Theo đó, hoạt động nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn 6G được triển khai thông qua các tổ chức nghiên cứu, tiêu chuẩn hóa quốc tế. Để chủ động tham gia ngay từ giai đoạn đầu, Bộ KH&CN đã thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và phát triển 6G với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, các trường đại học và viện nghiên cứu.

Ông Cương cho biết việc thành lập Ban Chỉ đạo sẽ giúp doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu tiếp cận công nghệ ngay từ khi hình thành tiêu chuẩn, tạo điều kiện tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, sớm nắm bắt công nghệ và chủ động triển khai 6G phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Việt Nam đã triển khai hơn 40.000 trạm 5G, trong đó khoảng 60% số trạm sử dụng thiết bị Make in Vietnam. Ảnh: Viettel.

Đánh giá về khả năng làm chủ công nghệ 6G, đại diện Cục Viễn thông cho rằng Việt Nam có cơ sở để lạc quan nhờ kinh nghiệm từ các thế hệ công nghệ trước.

"Nếu như với 4G, Việt Nam mất hơn 8 năm kể từ khi tiêu chuẩn được ban hành để làm chủ công nghệ và sản xuất thiết bị thì với 5G, thời gian này đã rút xuống còn khoảng 2 năm.

Với nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ 4G và 5G, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian nghiên cứu, làm chủ và triển khai công nghệ 6G trong thời gian tới", ông Nguyễn Anh Cương nói.