Giới hạn trẻ chơi game 60 phút mỗi ngày: Làm sao để kiểm soát hiệu quả?

Quy định giới hạn 60 phút chơi game mỗi ngày đối với người dưới 16 tuổi được kỳ vọng giúp trẻ hình thành thói quen sử dụng Internet lành mạnh hơn nhưng cũng đặt ra thách thức trong khâu thực thi và bảo đảm hiệu quả kiểm soát.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến đề xuất giới hạn người dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút mỗi ngày. So với quy định hiện hành áp dụng với người dưới 18 tuổi, dự thảo thu hẹp nhóm đối tượng và quy định tổng thời gian chơi trên tất cả trò chơi không vượt quá 60 phút/ngày.

Nhiều chuyên gia công nghệ và giáo dục cho rằng thách thức lớn nhất của quy định này không nằm ở việc đặt ra giới hạn thời gian, mà ở khả năng triển khai hiệu quả trên thực tế. Trẻ em vẫn có thể sử dụng tài khoản của người lớn hoặc tiếp cận các trò chơi xuyên biên giới chưa được cấp phép tại Việt Nam để vượt qua cơ chế kiểm soát.

Trong khi nhà phát hành bày tỏ sự ủng hộ mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chuyên gia nhấn mạnh rằng để chính sách phát huy hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và gia đình.

Phụ huynh cùng tham gia giám sát trẻ

Trao đổi với VietTimes về dự thảo Nghị định 147 sửa đổi, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) cho rằng việc bổ sung quy định giới hạn thời gian chơi game đối với người dưới 16 tuổi trong dự thảo sửa đổi Nghị định 147 là nội dung cần thiết nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Việc này đồng thời góp phần xây dựng thói quen sử dụng Internet và trò chơi điện tử một cách lành mạnh, cân bằng giữa học tập, giải trí và phát triển thể chất.

Tổng giám đốc VTC Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng trẻ dưới 16 tuổi cần sự giám hộ, đồng hành sát sao của gia đình để cân bằng giữa học tập, giải trí. Ảnh: VTC.

Theo ông Bảo, trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận thiết bị số từ sớm, việc bổ sung các biện pháp bảo vệ trên môi trường mạng là xu hướng mà nhiều quốc gia đang triển khai. Quy định giới hạn thời gian chơi game định hướng hành vi, giúp trẻ sử dụng game một cách hợp lý hơn, giảm nguy cơ lệ thuộc và dành nhiều thời gian hơn cho học tập, vận động cũng như các hoạt động xã hội.

Ông chia sẻ rằng các doanh nghiệp phát hành game có trách nhiệm đồng hành cùng cơ quan quản lý trong việc triển khai chính sách. Và thực tế,

VTC Game và các nhà phát hành game trong nước đã đầu tư nhiều giải pháp bảo vệ người chơi như xác thực tài khoản, phân loại độ tuổi, cảnh báo thời gian chơi, khuyến nghị nghỉ giải lao và xây dựng các tính năng hỗ trợ phụ huynh quản lý tài khoản của con em.

Khi quy định mới được ban hành, doanh nghiệp sẵn sàng tiếp tục hoàn thiện hệ thống kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

“Trẻ dưới 16 tuổi cần có người giám hộ. Giống như việc phụ huynh phối hợp với nhà trường trong quá trình học tập, việc quản lý con khi tham gia môi trường số cũng cần sự đồng hành của gia đình.

Nhà phát hành game xây dựng công cụ, và những công cụ đó sẽ phát huy được hiệu quả khi phụ huynh sử dụng đúng và cùng tham gia giám sát", lãnh đạo VTC chia sẻ.

Theo ông, gia đình cần trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình thực thi chính sách. Trong đó, gia đình giám sát con em khai báo tài khoản đúng thông tin, đúng độ tuổi, hướng dẫn con lựa chọn nội dung phù hợp và xây dựng thói quen sử dụng Internet có trách nhiệm.

Trẻ em vẫn có thể sử dụng tài khoản của người lớn hoặc tiếp cận các trò chơi xuyên biên giới chưa được cấp phép tại Việt Nam để vượt qua cơ chế kiểm soát. Ảnh: VCCorp.

Cùng chung quan điểm với lãnh đạo VTC, ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc phát hành trò chơi trực tuyến VNG Games cũng ủng hộ dự thảo mới và cho rằng việc giới hạn thời gian chơi game ở mức tối đa 60 phút mỗi ngày đối với người dưới 16 tuổi là hợp lý.

Đây là khoảng thời gian đủ để các em có thể giải trí, thư giãn sau giờ học, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử, ảnh hưởng đến việc học tập, nghỉ ngơi, vận động thể chất và các hoạt động tương tác xã hội.

Việc quy định một ngưỡng thời gian cụ thể cũng giúp phụ huynh dễ theo dõi, quản lý và hình thành cho trẻ thói quen sử dụng game có kiểm soát, từ đó khuyến khích trẻ xây dựng lối sống cân bằng giữa học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Ông Thắng đề xuất cơ quan quản lý cân nhắc áp dụng cơ chế linh hoạt, nâng thời lượng chơi tối đa lên khoảng 120 phút/ngày trong 2 ngày cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ ngắn, khi áp lực học tập giảm bớt.

Kiềng 3 chân: Giáo dục, gia đình và công nghệ

Góp ý cho dự thảo sửa đổi Nghị định 147, TS Katrina Phillips, Giảng viên cấp cao ngành Tâm lý học, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng việc siết thời gian chơi game là cần thiết nhưng có thể khó phát huy hiệu quả nếu chỉ dựa vào giới hạn thời lượng.

Để chính sách khả thi trong thực tiễn, cần kết hợp giáo dục kỹ năng số, tăng cường vai trò của gia đình và sử dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ quản lý.

TS Katrina Phillips nêu quan điểm không nên chỉ áp dụng một mức giới hạn thời gian chơi game như nhau cho mọi trẻ em dưới 16 tuổi. Ảnh: RMIT.

Bà Katrina Phillips phân tích rằng trẻ dưới 2 tuổi không nên tiếp cận các thiết bị có màn hình hoặc chỉ được sử dụng khi có sự giám sát. Đối với trẻ từ 2 đến 5 tuổi, hầu hết các nghiên cứu khuyến nghị chỉ nên sử dụng khoảng 1 giờ/ngày, còn từ 5 tuổi là khoảng 2 giờ/ngày.

Bên cạnh thời lượng, chất lượng thời gian trực tuyến cũng rất quan trọng. Nếu trẻ chơi game, nên ưu tiên các trò chơi khuyến khích tương tác xã hội, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và mang giá trị giáo dục.

"Trong thực tế triển khai, vai trò của phụ huynh trong việc giám sát trẻ là rất quan trọng. Một trong những thách thức lớn nhất đối với phụ huynh là quản lý cảm xúc khi có xung đột với con cái nếu phải áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt hơn trước kia về thời gian chơi game.

Ngoài ra, là người lớn, cha mẹ cần làm gương về hành vi chuẩn mực, tức là bản thân chúng ta cũng cần cất các thiết bị điện tử đi và ngừng chơi game", TS Katrina Phillips nói với VietTimes.

Theo chuyên gia RMIT, bên cạnh sự đồng hành của cha mẹ, công nghệ cũng có thể hỗ trợ việc quản lý. Hiện nay, nhiều thiết bị thông minh đã tích hợp các công cụ digital wellbeing cho phép giới hạn thời gian sử dụng theo từng ứng dụng. Những giải pháp này giúp trẻ cảm thấy việc giới hạn thời gian không đơn thuần là sự cấm đoán từ phụ huynh mà do chính thiết bị thực hiện.

Bà cũng khuyến nghị phụ huynh cần chủ động hướng dẫn con sử dụng thiết bị điện tử và chơi game một cách phù hợp. Hơn thế, phụ huynh có thể cùng con trải nghiệm để bảo đảm trò chơi mang lại giá trị học tập, đồng thời trao cho trẻ một mức độ tự chủ nhất định trong việc quản lý thời gian trực tuyến.

"Bên cạnh việc cân nhắc giới hạn thời gian, chính sách nên kết hợp nhiều giải pháp như phân loại nội dung game theo độ tuổi và giá trị giáo dục, tăng cường triển khai các công cụ và tập huấn để phụ huynh và trẻ em đều nâng cao được kỹ năng và kiến thức số", TS Katrina nói và cho rằng cần hoàn thiện cơ chế xác thực người dùng và xử lý hiệu quả các trò chơi không phép. Cách tiếp cận tổng thể này sẽ khả thi và bền vững hơn.