Hướng dẫn nhận "tick trắng" Facebook miễn phí

Meta vừa ra mắt Facebook Verified, huy hiệu xác minh miễn phí giúp người dùng nhận biết tài khoản có người thật đứng phía sau.

"Tick trắng" Facebook là gì?

"Tick trắng" thực chất là Facebook Verified, loại huy hiệu xác minh mới được Meta triển khai nhằm giúp người dùng phân biệt tài khoản của người thật với các hồ sơ giả mạo hoặc được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.

Huy hiệu này khác với Meta Verified, dịch vụ thuê bao trả phí hiện có trên Facebook và Instagram. Trong khi Meta Verified yêu cầu người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân và trả phí định kỳ, Facebook Verified được cung cấp miễn phí, sử dụng video selfie để xác nhận người thật đứng sau tài khoản.

Huy hiệu Facebook Verified xuất hiện bên cạnh tên tài khoản sau khi người dùng hoàn tất xác minh bằng video selfie. Ảnh: Meta.

Sau khi hoàn tất xác minh, huy hiệu có thể xuất hiện bên cạnh tên tài khoản tại trang cá nhân, Marketplace, Facebook Dating và các hội nhóm. Meta dự kiến tiếp tục mở rộng việc hiển thị huy hiệu trên các bài đăng trong Bảng tin.

Facebook Verified hiện dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên, có tài khoản hoạt động bình thường và tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng của Meta. Fanpage và các tài khoản đang bật chế độ chuyên nghiệp không thuộc nhóm được hỗ trợ.

Meta cho biết tính năng đang được triển khai theo từng giai đoạn tại một số thị trường. Tại Việt Nam, tùy chọn xác minh đã xuất hiện trên một số tài khoản, nhưng chưa được cung cấp đồng loạt cho tất cả người dùng.

Huy hiệu chỉ xác nhận tài khoản đã hoàn tất quá trình kiểm tra người thật. Đây không phải sự bảo chứng của Facebook đối với nội dung, sản phẩm, giao dịch hay mức độ uy tín của chủ tài khoản.

Cách xác minh để nhận "tick trắng" miễn phí

Người dùng có thể kiểm tra và thực hiện xác minh theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất và đăng nhập tài khoản cần xác minh.

Bước 2: Trong phần Cài đặt và quyền riêng tư, chọn mục Cài đặt, sau đó truy cập Trung tâm tài khoản.

Bước 3: Chọn Mật khẩu và bảo mật.

Bước 4: Tìm mục Video selfie xác minh và chọn tài khoản Facebook muốn thực hiện xác minh.

Người dùng truy cập mục Video selfie xác minh, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để quay khuôn mặt và hoàn tất quá trình xác minh. Ảnh: Thượng Tâm.

Bước 5: Đọc các điều kiện, nhấn Tiếp và nhập mã bảo mật được Facebook gửi tới địa chỉ email liên kết với tài khoản.

Bước 6: Chọn Bắt đầu quay video selfie, giữ điện thoại ngang tầm mắt và thực hiện các động tác quay đầu theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi quay video, người dùng nên đứng tại nơi đủ sáng, không đeo khẩu trang, kính râm hoặc sử dụng bộ lọc làm thay đổi khuôn mặt.

Bước 7: Gửi video để Facebook đối chiếu khuôn mặt với các hình ảnh đang có trên trang cá nhân. Quá trình kiểm tra thường diễn ra trong vài phút, nhưng thời gian hiển thị huy hiệu có thể lâu hơn.

Nếu không thấy mục Video selfie xác minh, người dùng nên kiểm tra xem tài khoản có đang bật chế độ chuyên nghiệp hay không, đồng thời cập nhật ứng dụng và thử lại sau. Việc chưa xuất hiện tùy chọn này có thể do Meta chưa mở tính năng cho tài khoản.

Facebook Verified hoàn toàn miễn phí. Người dùng không nên chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc gửi video khuôn mặt cho các cá nhân, dịch vụ quảng cáo hỗ trợ "mở tick trắng".