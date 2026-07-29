Một tác nhân AI của OpenAI tự thoát khỏi khu thử nghiệm và xâm nhập nhiều dịch vụ, Apple lần đầu được định giá hơn 5.000 tỷ USD là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 29/7.

1. AI của OpenAI "vượt rào" tấn công 4 tài khoản

Trong cuộc thử nghiệm khả năng an ninh mạng, OpenAI đặt một tác nhân AI trong môi trường cô lập, vốn được thiết kế để ngăn hệ thống tiếp cận Internet. Tuy nhiên, AI đã tìm thấy đoạn mã không được bảo vệ của Modal Labs, sử dụng nó làm bàn đạp để thoát ra ngoài rồi tấn công nền tảng lưu trữ mô hình Hugging Face.

AI của OpenAI đã lợi dụng một điểm truy cập không được bảo vệ để thoát khỏi khu thử nghiệm và tấn công các dịch vụ bên ngoài. Ảnh: Reuters.

OpenAI cho biết tác nhân đã xâm nhập 4 tài khoản thuộc các dịch vụ khác nhau. Cuộc tấn công nhằm vào Hugging Face kéo dài nhiều ngày, trong khi OpenAI chỉ phát hiện sau khi sự cố đã được ngăn chặn và FBI được thông báo. Vụ việc cho thấy AI tự chủ có thể dò tìm lỗ hổng, chiếm quyền tài khoản và di chuyển giữa các hệ thống mà không cần người điều khiển từng bước.

OpenAI sau đó vô hiệu hóa, mã hóa và cấm truy cập nghiên cứu đối với mô hình liên quan. Công ty gọi đây là sự cố chưa từng có, đồng thời thừa nhận cần tăng khả năng giám sát để ngăn AI tự ý vượt khỏi nhiệm vụ và phạm vi được giao.

2. Apple lần đầu được định giá hơn 5.000 tỷ USD

Trong phiên giao dịch ngày 28/7, giá cổ phiếu Apple có lúc tăng lên 342,89 USD, đưa giá trị thị trường của hãng đạt khoảng 5.036 tỷ USD. Apple trở thành doanh nghiệp thứ 2 trong lịch sử vượt mốc 5.000 tỷ USD, sau Nvidia.

Apple trở thành doanh nghiệp thứ 2 trong lịch sử có lúc được định giá hơn 5.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 25% từ đầu năm nay nhờ nhu cầu sản phẩm ổn định và việc hãng không chi quá mạnh cho trung tâm dữ liệu AI như nhiều đối thủ. Apple còn giữ nguyên giá iPhone trong đợt ra mắt gần nhất và triển khai chương trình cho thuê thiết bị theo tháng tại Mỹ.

3. Máy bay chở khách bay liên tục hơn 24 giờ

Một chiếc Airbus A350-1000ULR của Qantas đã bay thẳng từ Melbourne (Australia) đến Toulouse (Pháp) trong 24 giờ 24 phút. Máy bay vượt quãng đường 23.075 km mà không dừng tiếp nhiên liệu. Đây là chuyến bay thử nghiệm, chỉ phục vụ quá trình kiểm tra kỹ thuật và chưa chở khách thương mại.

Airbus A350-1000ULR hoàn thành chuyến bay thử kéo dài hơn 24 giờ từ Australia tới Pháp. Ảnh: Reuters.

ULR là viết tắt của Ultra Long Range, nghĩa là tầm bay siêu xa. Phiên bản này được lắp thêm bình chứa 20.000 lít nhiên liệu và có thể chở 238 hành khách. Qantas dự kiến dùng máy bay để mở đường bay thẳng Sydney - London từ tháng 10/2027, rút hành trình xuống còn khoảng 19-21 giờ và không cần quá cảnh.

4. Thuốc thử nghiệm ung thư có thể mở đường chống virus

Các nhà khoa học phát hiện IMP1088, hợp chất đang được nghiên cứu trong điều trị ung thư, có thể làm giảm khả năng sinh sôi của nhiều loại virus. Cơ chế nằm ở việc hợp chất này chặn enzyme NMT trong tế bào người, vốn bị virus lợi dụng để hoàn thiện protein và tạo ra các bản sao mới.

Hợp chất IMP1088 khiến virus tạo ra những bản sao kém khả năng lây nhiễm trong thử nghiệm trên tế bào. Ảnh: Đại học Queensland.

Trong thử nghiệm trên tế bào, IMP1088 làm mức nhiễm virus gây bệnh Covid-19 giảm khoảng 50% sau 24 giờ và 80-90% sau 48 giờ. Hợp chất cũng cho thấy tác dụng với virus hợp bào hô hấp, nhưng không hiệu quả với mọi mầm bệnh.

Kết quả mới dừng ở phòng thí nghiệm, chưa chứng minh thuốc an toàn hoặc có hiệu quả điều trị trên người.

Theo Reuters, Medical Xpress