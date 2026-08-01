Cú sập quỹ AI tỷ đô của phố Wall và bài học đắt giá về đòn bẩy

Giới đầu tư công nghệ Trung Quốc đang liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo khẩn cấp sau khi tình trạng biến động dữ dội trên thị trường chứng khoán Mỹ buộc một quỹ đầu tư tăng trưởng nhanh tại Wall Street phải bán tháo toàn bộ danh mục cổ phiếu với mức chiết khấu cực kỳ lớn chỉ trong vài ngày.

Sự sụp đổ đột ngột của quỹ đầu tư Situational Awareness, một đơn vị vừa thành lập vào năm 2024 và đặt cược rất lớn vào làn sóng trí tuệ nhân tạo, đã trở thành lời thức tỉnh sâu sắc cho toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu. Quỹ này đã phải chuyển nhượng khoản cổ phiếu công nghệ trị giá hàng tỷ đô la mỹ vốn được tài trợ bằng các khoản vay ngân hàng cho tập đoàn Citadel sau khi không thể đáp ứng yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp từ phía các đơn vị cho vay.

Chỉ tính riêng trong tháng 7, danh mục đầu tư của quỹ này, vốn tập trung mạnh vào chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo bao gồm nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix, tập đoàn SanDisk và đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Nebius Group, đã sụt giảm tới 67% giá trị. Tất cả các mã cổ phiếu này đều trải qua những đợt rung lắc vô cùng mạnh mẽ trong những ngày gần đây. Việc sụt giảm giá trị tài sản diễn ra quá nhanh đã lập tức kích hoạt các điều khoản thu hồi nợ từ phía các ngân hàng tài trợ.

Trước những diễn biến phức tạp trên thị trường, các chuyên gia tài chính hàng đầu tại Trung Quốc đã liên tục đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư cá nhân về việc tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy tài chính và không chạy theo các chủ đề đầu tư đang quá nóng.

Việc giao dịch bằng tiền vay mượn có thể khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy thanh khoản đúng vào thời điểm các quỹ lớn đang tìm đường rút lui. Một nhà đầu tư cá nhân tại Thượng Hải chia sẻ câu chuyện bản thân từng thua lỗ số tiền tương đương một chiếc xe hơi đắt tiền chỉ trong một ngày và hiện vẫn đang phải gánh khoản lãi suất vay margin rất cao sau khi đặt cược toàn bộ vốn liếng vào cổ phiếu bán dẫn.

Sự sụp đổ của quỹ đầu tư này gắn liền với tên tuổi của nhà sáng lập Leopold Aschenbrenner, một cựu nghiên cứu sinh trẻ tuổi từng làm việc tại OpenAI. Dù không có nhiều kinh nghiệm quản lý quỹ chuyên nghiệp trên thị trường vốn, các bài phân tích mang tính bùng nổ của ông về triển vọng của trí tuệ nhân tạo tổng hợp đã giúp thu hút lượng tiền khổng lồ. Từ quy mô ban đầu chỉ vài trăm triệu đô la mỹ, tài sản của quỹ đã từng chạm mốc 45 tỷ USD nhờ sự hỗ trợ của các ngân hàng lớn với tỷ lệ cho vay gấp bốn đến năm lần vốn gốc.

Với tỷ lệ đòn bẩy cao như vậy, chỉ cần tài sản cơ sở giảm khoảng 25% là toàn bộ vốn gốc của nhà đầu tư đã bị xóa sạch. Bài học rút ra từ vụ việc này là những giả định đầu tư về dài hạn dù có thể chính xác nhưng đòn bẩy tài chính sẽ không cho phép nhà đầu tư có đủ thời gian để chờ đợi thực tế kiểm chứng. Dù nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng vào tương lai lâu dài của công nghệ mới, những rủi ro ngắn hạn từ các công cụ tài chính hoàn toàn có thể đánh gục nhà đầu tư trước khi làn sóng công nghệ thực sự mang lại lợi nhuận.

Theo Reuters