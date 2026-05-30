Yêu cầu hãng xe đánh giá toàn diện tác động của xăng E10

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các hãng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe máy tại Việt Nam đánh giá toàn diện tác động của xăng E10.

Ngày 30/ 5, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, Hiệp hội... chủ động phối hợp, tiến hành thử nghiệm và đánh giá toàn diện tác động của nhiên liệu sinh học E10 (xăng chứa 10% ethanol) đối với hệ thống động cơ hiện hành.

Trong đó, tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10.

Theo văn bản được ban hành, Cục Công nghiệp đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng các doanh nghiệp đầu ngành thực hiện các vấn đề như:

Đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật như: Khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; Ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải; Các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư (nếu có) để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10.

Từ đó, các doanh nghiệp tổng hợp danh mục các dòng xe: hoàn toàn tương thích với xăng E10; tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10; Không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Các doanh nghiệp được yêu cầu chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các phương tiện thông tin của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành trên thị trường.

Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng, dễ hiểu, bao gồm: Các dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10; Các lưu ý trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản phương tiện.

Khuyến nghị đối với phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật; Các trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng xăng E10; Hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng phương tiện về các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhiên liệu; Biện pháp kiểm tra, vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc nhiên liệu hoặc bảo dưỡng định kỳ; Quy trình liên hệ bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật khi phát sinh sự cố; Chỉ đạo hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật phục vụ người tiêu dùng trong quá trình triển khai sử dụng xăng E10.

Cục Công nghiệp đề nghị các Hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về Cục trước ngày 5/6.

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày mai 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được đưa ra thị trường, sử dụng trên toàn quốc.

Bộ Công Thương hôm 26/5 cho biết hiện nay, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là mức độ an toàn của xăng E10 đối với động cơ phương tiện. Về vấn đề này, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết trong quá trình xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát, đánh giá về khả năng ảnh hưởng của xăng sinh học E5 và E10 tới hiệu suất hoạt động cũng như tuổi thọ động cơ.

Kết quả đánh giá của các nhà khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải cho thấy, xăng E5 và E10 gần như không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ các chi tiết máy đối với động cơ xăng.