Người Việt tìm kiếm phim gì để xem nhiều nhất hè này?

Có hơn 1 triệu lượt tìm kiếm trên mạng liên quan đến phim bộ được người Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Người dùng Việt tìm kiếm phim bộ để xem nhiều nhất mùa hè này. Ảnh: Kiều Trang.

Dữ liệu tìm kiếm trên Cốc Cốc trong giai đoạn từ ngày 1/5 đến 26/7/2026 cho thấy bức tranh giải trí mùa hè được định hình bởi nhiều nhóm nội dung khác nhau. Phim kinh dị tạo dấu ấn tại rạp, dòng phim tình cảm - lãng mạn chiếm ưu thế ở nhóm phim bộ, trong khi truyện tranh, hoạt hình châu Á và các chương trình âm nhạc thực tế tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Từ tên tác phẩm, rạp chiếu đến nghệ sĩ tham gia, hoạt động tìm kiếm phản ánh cách người dùng chủ động khám phá và cập nhật thông tin giải trí trên môi trường số.

Trong giai đoạn khảo sát, ghi nhận khoảng 667.000 lượt tìm kiếm liên quan đến phim chiếu rạp. Lượng tìm kiếm tăng rõ từ đầu tháng 6 và duy trì ở mặt bằng cao hơn trong tháng 6 và tháng 7. Trong nhóm thương hiệu và địa điểm rạp chiếu được tìm kiếm nhiều nhất, CGV đứng đầu, tiếp theo là Galaxy Cinema, Beta Cinemas và Lotte Cinema.

Kinh dị là nhóm nội dung nổi bật nhất trong top 1.000 từ khóa về phim chiếu rạp, chiếm hơn một nửa lượng tìm kiếm đã được phân loại. Ba tựa phim dẫn đầu gồm Colony: Bầy Xác Sống, Lầu Chú Hỏa và Ma Xó đều thuộc thể loại này. Hoạt hình cũng có 3 đại diện trong top 10 là Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, Minions & Quái Vật và Toy Story 5. Kết quả cho thấy sự quan tâm phân hóa rõ giữa nhóm phim tạo cảm giác mạnh và các tác phẩm hướng đến khán giả gia đình.

Khoảng 1,1 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến phim bộ được ghi nhận. Trong top 1.000 từ khóa đã phân loại, tình cảm - lãng mạn chiếm tỷ trọng cao nhất với 52,7%, tiếp theo là cổ trang - kiếm hiệp với 15,5% và kinh dị với 10,9%.

Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21, Giai Ngẫu Thiên Thành và The Boys mùa 5 giữ 3 vị trí đầu. Bảy trong số 10 tác phẩm được tìm kiếm nhiều nhất đến từ Hàn Quốc. Sự hiện diện này cho thấy nội dung Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đáng kể trong dòng tìm kiếm về phim bộ.

Nhóm truyện tranh và hoạt hình ghi nhận gần 4 triệu lượt tìm kiếm. Các tác phẩm Nhật Bản như Doraemon, Thám Tử Lừng Danh Conan, One Piece, Dragon Ball và Thanh Gươm Diệt Quỷ tiếp tục xuất hiện ở những vị trí cao.

Song song với các thương hiệu Nhật Bản, hoạt hình Trung Quốc cũng hiện diện rõ rệt. Đấu Phá Thương Khung, Mục Thần Ký, Tiên Nghịch và Phàm Nhân Tu Tiên đều nằm trong top 10, phản ánh mức độ quan tâm đáng kể dành cho dòng donghua, nhất là nội dung tu tiên và kỳ ảo. Dữ liệu cho thấy lựa chọn giải trí của người dùng đang mở rộng trong hệ sinh thái nội dung châu Á.

Ở nhóm chương trình giải trí, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đứng đầu lượng tìm kiếm, tiếp theo là Tinh Hà “Say Hi”. Hai gameshow kiến thức Ai là triệu phú và Vua tiếng Việt cũng góp mặt trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất.

Sự quan tâm còn mở rộng sang các nghệ sĩ tham gia. Duy Khánh, Hoàng Dũng và Hà An Huy đứng đầu nhóm liên quan đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai; trong khi Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Vương Bình dẫn đầu nhóm liên quan đến Tinh Hà “Say Hi”. Điều này cho thấy hành vi tìm kiếm không dừng ở tên chương trình, mà tiếp tục mở rộng đến các gương mặt và câu chuyện xoay quanh nội dung giải trí.